Тарифы Трампа негативно повлияют на весь мир — президент Европейского центробанка — Finance.ua
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Тарифы Трампа негативно повлияют на весь мир — президент Европейского центробанка

Мир
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Тарифы Трампа негативно повлияют на весь мир — президент Европейского центробанка
Тарифы Трампа негативно повлияют на весь мир — президент Европейского центробанка
Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард считает, что анонсированные президентом США Дональдом Трампом тарифы будут оказывать негативное влияние во всем мире.
Об этом сообщает The Guardian.
По словам Лагард, ущерб от тарифов будет зависеть от того, насколько далеко они зайдут и как долго будут действовать.
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«Это будет негативное влияние во всем мире, а интенсивность и продолжительность влияния будет варьироваться в зависимости от масштаба, от продуктов, на которые направлены мероприятия, от того, как долго они продлятся, от того, будут ли переговоры», — сказала президент ЕЦБ.
Она подчеркнула, что «эскалация тарифов» часто приводит к переговорам, поскольку «они оказываются вредными даже для тех, кто их вводит».
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Лагард добавила, что это приводит к тому, что стороны «садятся за стол переговоров, обсуждают и, в конце концов, снимают некоторые из этих барьеров».
Напомним, директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева прокомментировала пошлины президента США Дональда Трампа. Она считает, что такая политика вызывает большую неопределенность и подрывает доверие, но вряд ли спровоцирует рецессию в обозримом будущем.
По материалам:
Укрінформ
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