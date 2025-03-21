Федеральная резервная система США снизила прогноз роста экономики из-за политики Трампа — Finance.ua

Федеральная резервная система США снизила прогноз роста экономики из-за политики Трампа Сегодня 10:14 — Фондовый рынок

Федеральная резервная система США снизила прогноз роста экономики из-за политики Трампа

Федеральная резервная система США снизила прогноз роста ВВП и повысила прогноз инфляции, подчеркнув обеспокоенность тем, что тарифы Дональда Трампа подорвут самую большую экономику мира.

Об этом сообщает Financial Times

Последние прогнозы ФРС показали, что официально в стране ожидают рост ВВП на 1,7% в текущем году, а цены, по прогнозам, вырастут на 2,7%. Основную процентную ставку центрального банка оставили без изменений.

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Глава ФРС Джей Пауэлл отметил журналистам, что план президента США ударить по торговым партнерам масштабными тарифами повлиял на прогноз центрального банка по инфляции и экономике.

«Очевидно, что часть этого, значительная часть, связана с влиянием тарифов Трампа», — сказал Пауэлл, добавив, что они «имеют тенденцию снижать рост и подталкивать инфляцию вверх». Он также сказал, что ФРС «не нужно торопиться» с изменением ставок ввиду «необычно высокой» неопределенности.

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По словам Пауэлла, прогресс в борьбе с инфляцией, «вероятно, пока что задерживается». ФРС борется за то, чтобы вернуть инфляцию до целевого уровня в 2% и остановить самое сильное за последние десятилетия ценовое давление.

После решения ФРС американские акции достигли максимумов дня: индекс S&P 500 вырос на 1,2%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite — на 1,5%.

Новые прогнозы знаменуют собой значительный сдвиг по сравнению с декабрем, когда представители Федерального комитета по открытым рынкам, который определяет политику центрального банка, прогнозировали рост на уровне 2,1% в 2025 году, а показатель инфляции расходов на личное потребление оценивался на уровне 2,5% на конец года.

Укрінформ По материалам:

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