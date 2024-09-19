ФРС США впервые за 4 года снижает процентные ставки — Finance.ua

ФРС США впервые за 4 года снижает процентные ставки
Федеральная резервная система США (ФРС) снизила базовую ставку на 50 базисных пунктов до целевого диапазона 4,75−5,0% впервые с 2020 года.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Федрезерв анонсировал дальнейшее снижение ставок.
ФРС ожидает еще два снижения ставки на 25 базисных пунктов в 2024 году. Также регулятор ожидает снижения ставки на 100 базисных пунктов в 2025 году.
- Так, до конца 2024 регулятор ожидает ставку на уровне 4,4%, к концу 2025-го — на уровне 3,4%.
Средний прогноз ставки на 2025 год снижается до 3,4%, что означает четыре дополнительных повышения на четверть пункта в следующем году.
ФРС ухудшила оценку роста реального ВВП США в 2024 году до 2% из ожидаемых в июне 2,1%. В то же время регулятор прогнозирует рост экономики аналогичными темпами в следующие три года.
В заявлении добавлена формулировка о том, что комитет «решительно настроен на поддержку максимальной занятости» в дополнение к возврату инфляции к целевому уровню в 2%.
По прогнозу ФРС, потребительские цены в 2024 году повысятся на 2,3% (ранее предполагалось 2,6%), в следующем году — на 2,1% (2,3%).
Поделиться новостью