ФРС США впервые за 4 года снижает процентные ставки — Finance.ua

ФРС США впервые за 4 года снижает процентные ставки Сегодня 10:14

ФРС США впервые за 4 года снижает процентные ставки

Федеральная резервная система США (ФРС) снизила базовую ставку на 50 базисных пунктов до целевого диапазона 4,75−5,0% впервые с 2020 года.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Федрезерв анонсировал дальнейшее снижение ставок.

ФРС ожидает еще два снижения ставки на 25 базисных пунктов в 2024 году. Также регулятор ожидает снижения ставки на 100 базисных пунктов в 2025 году.

Так, до конца 2024 регулятор ожидает ставку на уровне 4,4%, к концу 2025-го — на уровне 3,4%.

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Средний прогноз ставки на 2025 год снижается до 3,4%, что означает четыре дополнительных повышения на четверть пункта в следующем году.

ФРС ухудшила оценку роста реального ВВП США в 2024 году до 2% из ожидаемых в июне 2,1%. В то же время регулятор прогнозирует рост экономики аналогичными темпами в следующие три года.

В заявлении добавлена ​​формулировка о том, что комитет «решительно настроен на поддержку максимальной занятости» в дополнение к возврату инфляции к целевому уровню в 2%.

По прогнозу ФРС, потребительские цены в 2024 году повысятся на 2,3% (ранее предполагалось 2,6%), в следующем году — на 2,1% (2,3%).

Економічна Правда По материалам:

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