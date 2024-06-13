ФРС сохранила процентные ставки в США в диапазоне 5,25−5,5% — Finance.ua
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ФРС сохранила процентные ставки в США в диапазоне 5,25−5,5%

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ФРС сохранила процентные ставки в США в диапазоне 5,25−5,5%
ФРС сохранила процентные ставки в США в диапазоне 5,25−5,5%
Федеральная резервная система США сохранила процентные ставки (federal funds rate) в диапазоне 5,25−5,5% годовых по итогам двухдневного заседания в среду.
Это решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов — ставка находится на максимальном уровне за 23 года.
Медианный прогноз руководителей ФРС, опубликованный по итогам заседания, предусматривает, что ставка будет уменьшена лишь на 25 базисных пунктов в 2024 году и на 100 б.п. в 2025 году.
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«В последние месяцы отмечается умеренный дальнейший прогресс в движении инфляции к поставленной цели в 2%», — отмечают в ФРС.
В США замедлились темпы роста потребительских цен в мае до 3,3% с 3,4% месяцем ранее. Инфляция без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей ослабла до 3,4% с 3,6%.
FOMC стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. «Руководство ФРС не считает целесообразным снижать ставку до тех пор, пока не будет большей уверенности в том, что инфляция устойчиво движется к 2%. Федрезерв намерен продолжить сокращение объема активов на своем балансе», — говорится в заявлении ФРС.
Решение было принято членами FOMC единогласно.
По материалам:
Фінансовий клуб
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