ФРС сохранила процентные ставки в США в диапазоне 5,25−5,5% — Finance.ua

ФРС сохранила процентные ставки в США в диапазоне 5,25−5,5% Сегодня 15:12

ФРС сохранила процентные ставки в США в диапазоне 5,25−5,5%

Федеральная резервная система США сохранила процентные ставки (federal funds rate) в диапазоне 5,25−5,5% годовых по итогам двухдневного заседания в среду.

Это решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов — ставка находится на максимальном уровне за 23 года.

Медианный прогноз руководителей ФРС, опубликованный по итогам заседания, предусматривает, что ставка будет уменьшена лишь на 25 базисных пунктов в 2024 году и на 100 б.п. в 2025 году.

«В последние месяцы отмечается умеренный дальнейший прогресс в движении инфляции к поставленной цели в 2%», — отмечают в ФРС.

В США замедлились темпы роста потребительских цен в мае до 3,3% с 3,4% месяцем ранее. Инфляция без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей ослабла до 3,4% с 3,6%.

FOMC стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. «Руководство ФРС не считает целесообразным снижать ставку до тех пор, пока не будет большей уверенности в том, что инфляция устойчиво движется к 2%. Федрезерв намерен продолжить сокращение объема активов на своем балансе», — говорится в заявлении ФРС.

Решение было принято членами FOMC единогласно.

Фінансовий клуб По материалам:

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