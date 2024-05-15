ФРС дала прогноз по ставке: останется высокой из-за инфляции — Finance.ua
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ФРС дала прогноз по ставке: останется высокой из-за инфляции

Кредит&Депозит
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ФРС дала прогноз по ставке: останется высокой из-за инфляции
ФРС дала прогноз по ставке: останется высокой из-за инфляции
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что регулятор рассматривает возможность сохранения ключевой ставки в течение более длительного времени, чем предполагалось, поскольку инфляция в стране по-прежнему остается устойчивой.
Об этом пишет Минфин со ссылкой на Financial Times.
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По словам главы ФРС, экономика США в последнее время работает очень хорошо, но первые месяцы 2024 года ознаменовались отсутствием прогресса в вопросе снижения инфляции до целевого показателя центрального банка в 2%.
Пауэлл сказал, что ожидает, что инфляция может вернуться на ежемесячную основу до уровней, которые больше похожи на более низкие прошлогодние показатели. Но подчеркнул, что его уверенность в этом не так высока, как была раньше.
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Он также добавил, что ФРС должен сохранять терпение и позволить ограничительной политике делать свою работу.
Пауэлл повторил, что не ожидает от ФРС дальнейшего повышения процентных ставок в свете устойчивой инфляции.
По материалам:
Мінфін.com.ua
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