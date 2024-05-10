Банк Англии сохранил ставку на уровне 5,25% — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Банк Англии сохранил ставку на уровне 5,25%

Кредит&Депозит
15
Банк Англии сохранил ставку на уровне 5,25%
Банк Англии сохранил ставку на уровне 5,25%
Комитет по монетарной политике (КМП) Банка Англии на заседании 8 мая проголосовал за сохранение базовой ставки на уровне 5,25%.
Об этом говорится в заявлении регулятора.
Комитет проголосовал 7−2 в пользу этого решения. Два члена Комитета высказались за снижение учетной ставки до 5%.
Читайте также
В Комитете отметили, что ключевые индикаторы устойчивости инфляции остаются повышенными, особенно на фоне геополитических проблем.
В марте инфляция в стране замедлилась до 3,2% в годовом исчислении с 3,4% в феврале. Это минимум с сентября 2021 года, но выше целевого уровня в 2%. Согласно прогнозам регулятора, показатель будет составлять 1,9% через два года.
Читайте также
При этом экономисты ожидают снижения процентной ставки летом — вероятнее всего, на 25 б.п. в августе. Часть экспертов предполагает, что это может произойти уже в июне. Не исключено также, что к концу года общее снижение может составить 50 б.п.
Напомним, правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку с 14,5% до 13,5% с 26 апреля 2024 года.
Семеро членов Комитета по монетарной политике Нацбанка ожидают снижения учетной ставки до 13% на конец года, при этом четверо предполагают снижение до 11,5−12%.
По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.