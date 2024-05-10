Банк Англии сохранил ставку на уровне 5,25% — Finance.ua

Банк Англии сохранил ставку на уровне 5,25% Сегодня 10:44 — Кредит&Депозит

Банк Англии сохранил ставку на уровне 5,25%

Комитет по монетарной политике (КМП) Банка Англии на заседании 8 мая проголосовал за сохранение базовой ставки на уровне 5,25%.

Об этом говорится в заявлении регулятора.

Комитет проголосовал 7−2 в пользу этого решения. Два члена Комитета высказались за снижение учетной ставки до 5%.

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В Комитете отметили, что ключевые индикаторы устойчивости инфляции остаются повышенными, особенно на фоне геополитических проблем.

В марте инфляция в стране замедлилась до 3,2% в годовом исчислении с 3,4% в феврале. Это минимум с сентября 2021 года, но выше целевого уровня в 2%. Согласно прогнозам регулятора, показатель будет составлять 1,9% через два года.

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При этом экономисты ожидают снижения процентной ставки летом — вероятнее всего, на 25 б.п. в августе. Часть экспертов предполагает, что это может произойти уже в июне. Не исключено также, что к концу года общее снижение может составить 50 б.п.

Напомним, правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку с 14,5% до 13,5% с 26 апреля 2024 года.

Семеро членов Комитета по монетарной политике Нацбанка ожидают снижения учетной ставки до 13% на конец года, при этом четверо предполагают снижение до 11,5−12%.

Фінансовий клуб По материалам:

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