НБУ допускает дальнейшее снижение учетной ставки в случае благоприятных макрофинансовых условий — Finance.ua
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НБУ допускает дальнейшее снижение учетной ставки в случае благоприятных макрофинансовых условий

Кредит&Депозит
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НБУ допускает дальнейшее снижение учетной ставки в случае благоприятных макрофинансовых условий
НБУ допускает дальнейшее снижение учетной ставки в случае благоприятных макрофинансовых условий
Национальный банк видит определенное пространство для дальнейшего снижения учетной ставки после ее уменьшения до 13,5% с 26 апреля 2024 года.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Отмечается, что условием для последующих шагов станет сохранение благоприятных макрофинансовых тенденций.
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По ожиданиям НБУ, соответствующие изменения поддержат развитие кредитования и восстановление экономики и не будут создавать угроз для ценовой и финансовой стабильности.
По данным Нацбанка, учетная ставка будет оставаться относительно высокой для того, чтобы гривневые инструменты для сбережений (депозиты и ОВГЗ) и далее позволяли гражданам защитить свои сбережения от инфляции.
«Это будет сдерживать давление на валютном рынке, что особенно важно для дальнейшего смягчения валютных ограничений», — объяснили в НБУ.
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Кроме того, Нацбанк прогнозирует дальнейшее восстановление экономики. Ожидается, что ее поддержат значительная адаптивность населения и бизнеса, стимулирующая фискальная политика, дальнейшее оживление потребительского спроса.
«Большое влияние будет иметь и сохранение макрофинансовой стабильности — основа для устойчивого роста экономики и развития кредитования», — уточнили в НБУ.
Напомним, Нацбанк улучшил прогноз инфляции с 8,6% до 8,2% на 2024 год и ожидает ее закрепление в целевом диапазоне 5% ±1 п. п. в течение последующих лет. В то же время, учитывая лучшую фактическую инфляционную динамику и улучшение инфляционных ожиданий, прогноз инфляции к концу этого года снижен с 8,6% до 8,2%.
По материалам:
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