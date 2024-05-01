НБУ допускает дальнейшее снижение учетной ставки в случае благоприятных макрофинансовых условий — Finance.ua

НБУ допускает дальнейшее снижение учетной ставки в случае благоприятных макрофинансовых условий Сегодня 16:17 — Кредит&Депозит

НБУ допускает дальнейшее снижение учетной ставки в случае благоприятных макрофинансовых условий

Национальный банк видит определенное пространство для дальнейшего снижения учетной ставки после ее уменьшения до 13,5% с 26 апреля 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что условием для последующих шагов станет сохранение благоприятных макрофинансовых тенденций.

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По ожиданиям НБУ, соответствующие изменения поддержат развитие кредитования и восстановление экономики и не будут создавать угроз для ценовой и финансовой стабильности.

По данным Нацбанка, учетная ставка будет оставаться относительно высокой для того, чтобы гривневые инструменты для сбережений (депозиты и ОВГЗ) и далее позволяли гражданам защитить свои сбережения от инфляции.

«Это будет сдерживать давление на валютном рынке, что особенно важно для дальнейшего смягчения валютных ограничений», — объяснили в НБУ.

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Кроме того, Нацбанк прогнозирует дальнейшее восстановление экономики. Ожидается, что ее поддержат значительная адаптивность населения и бизнеса, стимулирующая фискальная политика, дальнейшее оживление потребительского спроса.

«Большое влияние будет иметь и сохранение макрофинансовой стабильности — основа для устойчивого роста экономики и развития кредитования», — уточнили в НБУ.

Напомним, Нацбанк улучшил прогноз инфляции с 8,6% до 8,2% на 2024 год и ожидает ее закрепление в целевом диапазоне 5% ±1 п. п. в течение последующих лет. В то же время, учитывая лучшую фактическую инфляционную динамику и улучшение инфляционных ожиданий, прогноз инфляции к концу этого года снижен с 8,6% до 8,2%.

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