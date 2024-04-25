Нацбанк принял решение по учетной ставке — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Нацбанк принял решение по учетной ставке

Кредит&Депозит
86
Нацбанк принял решение по учетной ставке
Нацбанк принял решение по учетной ставке
Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 14,5% до 13,5% с 26 апреля 2024 года.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
«Учитывая ослабление фактического и ожидаемого ценового давления, а также снижение рисков для поступления международной финансовой поддержки, Национальный банк продолжает цикл смягчения процентной политики. Это позволит поддержать развитие кредитования и восстановление экономики без дополнительных рисков для ценовой и финансовой стабильности», — заявили в Нацбанке.

Читайте также: Депозитный рынок: как на него влияет мобилизация и другие факторы

В течение первого квартала 2024 года потребительская инфляция замедлялась быстрее, чем ожидал НБУ.
«Фактическая потребительская инфляция замедлилась до 3,2% г/г в марте и была ниже прогноза НБУ, обнародованного в Инфляционном отчете за январь 2024 года. Отклонения от прогноза обусловили прежде всего малопрогнозируемые факторы, в том числе временного характера. Так, теплая зима обеспечила большее предложение сырых продуктов питания, а также способствовала ослаблению давления со стороны расходов бизнеса, в частности на энергоносители», — отмечает регулятор.

Читайте также: Снижение учетной ставки: как это повлияет на депозиты

Базовая инфляция тоже замедлялась (до 4,2% г/г), но была достаточно близка к прогнозу НБУ.
«С одной стороны, дальнейший рост затрат на оплату труда и последствия блокады западных границ поддерживали фундаментальное ценовое давление. С другой — его ослаблению способствовали улучшение инфляционных ожиданий и эффекты переноса от удешевления сырых продовольственных товаров на обработанные продукты питания и некоторые услуги», — добавили в НБУ.

Справка Finance.ua:

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Получить больше с депозита 👛

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.