Нацбанк принял решение по учетной ставке — Finance.ua

Нацбанк принял решение по учетной ставке
Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 14,5% до 13,5% с 26 апреля 2024 года.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
«Учитывая ослабление фактического и ожидаемого ценового давления, а также снижение рисков для поступления международной финансовой поддержки, Национальный банк продолжает цикл смягчения процентной политики. Это позволит поддержать развитие кредитования и восстановление экономики без дополнительных рисков для ценовой и финансовой стабильности», — заявили в Нацбанке.
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В течение первого квартала 2024 года потребительская инфляция замедлялась быстрее, чем ожидал НБУ.
«Фактическая потребительская инфляция замедлилась до 3,2% г/г в марте и была ниже прогноза НБУ, обнародованного в Инфляционном отчете за январь 2024 года. Отклонения от прогноза обусловили прежде всего малопрогнозируемые факторы, в том числе временного характера. Так, теплая зима обеспечила большее предложение сырых продуктов питания, а также способствовала ослаблению давления со стороны расходов бизнеса, в частности на энергоносители», — отмечает регулятор.
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Базовая инфляция тоже замедлялась (до 4,2% г/г), но была достаточно близка к прогнозу НБУ.
«С одной стороны, дальнейший рост затрат на оплату труда и последствия блокады западных границ поддерживали фундаментальное ценовое давление. С другой — его ослаблению способствовали улучшение инфляционных ожиданий и эффекты переноса от удешевления сырых продовольственных товаров на обработанные продукты питания и некоторые услуги», — добавили в НБУ.
Справка Finance.ua:
- правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 15% до 14,5% с 15 марта 2024 года;
- правление Национального банка 25 января приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15%;
- 15 декабря 2023 года Нацбанк снизил учетную ставку до 15%;
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