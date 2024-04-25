Нацбанк принял решение по учетной ставке — Finance.ua

Нацбанк принял решение по учетной ставке Сегодня 14:15 — Кредит&Депозит

Нацбанк принял решение по учетной ставке

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 14,5% до 13,5% с 26 апреля 2024 года.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

«Учитывая ослабление фактического и ожидаемого ценового давления, а также снижение рисков для поступления международной финансовой поддержки, Национальный банк продолжает цикл смягчения процентной политики. Это позволит поддержать развитие кредитования и восстановление экономики без дополнительных рисков для ценовой и финансовой стабильности», — заявили в Нацбанке.

В течение первого квартала 2024 года потребительская инфляция замедлялась быстрее, чем ожидал НБУ.

«Фактическая потребительская инфляция замедлилась до 3,2% г/г в марте и была ниже прогноза НБУ, обнародованного в Инфляционном отчете за январь 2024 года . Отклонения от прогноза обусловили прежде всего малопрогнозируемые факторы, в том числе временного характера. Так, теплая зима обеспечила большее предложение сырых продуктов питания, а также способствовала ослаблению давления со стороны расходов бизнеса, в частности на энергоносители», — отмечает регулятор.

Базовая инфляция тоже замедлялась (до 4,2% г/г), но была достаточно близка к прогнозу НБУ.

«С одной стороны, дальнейший рост затрат на оплату труда и последствия блокады западных границ поддерживали фундаментальное ценовое давление. С другой — его ослаблению способствовали улучшение инфляционных ожиданий и эффекты переноса от удешевления сырых продовольственных товаров на обработанные продукты питания и некоторые услуги», — добавили в НБУ.

Справка Finance.ua:

правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 15% до 14,5% с 15 марта 2024 года;

правление Национального банка 25 января приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15%;



15 декабря 2023 года Нацбанк снизил учетную ставку до 15%;



Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.