Члени монетарного комітету НБУ очікують зниження облікової ставки до кінця 2024 року — Finance.ua
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Члени монетарного комітету НБУ очікують зниження облікової ставки до кінця 2024 року

Казна та Політика
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Члени монетарного комітету НБУ очікують зниження облікової ставки до кінця 2024 року
Члени монетарного комітету НБУ очікують зниження облікової ставки до кінця 2024 року
Семеро членів Комітету з монетарної політики Нацбанку очікують зниження облікової ставки до 13% на кінець року, при цьому четверо припускають зниження до 11,5−12%.
Про це йдеться в опублікованих НБУ підсумках дискусії членів КМП.
«Усі члени КМП бачать простір для подальшого зниження облікової ставки у 2024 році, однак думки щодо темпів пом’якшення процентної політики розділилися. Семеро учасників дискусії очікують зниження облікової ставки до 13% упродовж 2024 року. Натомість четверо членів КМП вважають, що такий рівень облікової ставки буде зависоким, враховуючи поточну та очікувану інфляційну динаміку», — зазначив Нацбанк.
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Уточнюється, що прихильники більш рішучих дій переконані, що НБУ знайде підтвердження достатньої стійкості інфляційних очікувань та інших сприятливих тенденцій найближчими місяцями та зможе прискорити зниження облікової ставки до 11,5−12% на кінець року.
На думку їхніх більш стриманих колег, НБУ має діяти обережно з огляду на заплановані заходи валютної лібералізації, прогнозоване прискорення інфляції у другому півріччі та потенційне погіршення очікувань економічних агентів.
«До того ж зберігаються ризики, пов’язані з енергетичною інфраструктурою та фінансуванням значних бюджетних потреб», — назвав Нацбанк інші їхні аргументи.
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Зазначається, що всі учасники дискусії погодилися, що високий рівень невизначеності ускладнює прогнозування рівня облікової ставки на кінець 2024 року та в наступні роки.
На думку членів КМП, регулятор має бути готовим гнучко адаптувати свою політику в разі істотних змін у поточних макроекономічних тенденціях і в балансі ризиків для інфляції та курсової динаміки.
«НБУ варто більше фокусуватися на тих макрофінансових тенденціях, які знаходять своє підтвердження, і меншою мірою прив’язуватися до технічних припущень щодо тривалості безпекових ризиків, які регулярно переглядаються», — йдеться також у підсумках дискусії.
Нагадаємо, правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 14,5% до 13,5% із 26 квітня 2024 року.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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