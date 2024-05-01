НБУ допускає подальше зниження облікової ставки в разі сприятливих макрофінансових умов — Finance.ua
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НБУ допускає подальше зниження облікової ставки в разі сприятливих макрофінансових умов

Кредит&Депозит
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НБУ допускає подальше зниження облікової ставки в разі сприятливих макрофінансових умов
НБУ допускає подальше зниження облікової ставки в разі сприятливих макрофінансових умов
Національний банк вбачає певний простір для подальшого зниження облікової ставки після її зменшення до 13,5% з 26 квітня 2024 року.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Зазначається, що умовою для наступних кроків є збереження сприятливих макрофінансових тенденцій.
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За очікуваннями НБУ, відповідні зміни підтримають розвиток кредитування та відновлення економіки й водночас не створюватимуть загроз для цінової та фінансової стабільності.
За даними Нацбанку, облікова ставка залишатиметься відносно високою для того, щоб гривневі інструменти для заощаджень (депозити та ОВДП) і надалі давали змогу громадянам захистити свої заощадження від інфляції.
«Це стримуватиме тиск на валютному ринку, що особливо важливо для подальшого пом’якшення валютних обмежень», — пояснили в НБУ.
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Крім того, Нацбанк прогнозує подальше відновлення економіки. Очікується, що її підтримають значна адаптивність населення та бізнесу, стимулювальна фіскальна політика, подальше пожвавлення споживчого попиту.
«Вагомий вплив матиме й збереження макрофінансової стабільності - підґрунтя для сталого зростання економіки та розвитку кредитування», — уточнили в НБУ.
Нагадаємо, Нацбанк поліпшив прогноз інфляції із 8,6% до 8,2% на 2024 рік та очікує її закріплення в цільовому діапазоні 5% ± 1 в. п. упродовж наступних років. Водночас, враховуючи кращу фактичну інфляційну динаміку та поліпшення інфляційних очікувань, прогноз інфляції на кінець цього року знижено з 8,6% до 8,2%.
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