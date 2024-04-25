Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки — Finance.ua

Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки Сьогодні 14:15 — Кредит&Депозит

Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 14,5% до 13,5% із 26 квітня 2024 року.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

«Ураховуючи послаблення фактичного та очікуваного цінового тиску, а також зниження ризиків для надходження міжнародної фінансової підтримки, Національний банк продовжує цикл пом’якшення процентної політики. Це дасть змогу підтримати розвиток кредитування та відновлення економіки без додаткових ризиків для цінової та фінансової стабільності», — заявили в Нацбанку.

Упродовж першого кварталу 2024 року споживча інфляція сповільнювалася швидше, ніж очікував НБУ.

«Фактична споживча інфляція сповільнилася до 3,2% р/р у березні та була нижчою за прогноз НБУ, оприлюднений в Інфляційному звіті за січень 2024 року . Відхилення від прогнозу зумовлювали передусім малопрогнозовані чинники, у тому числі тимчасового характеру. Так, тепла зимова погода забезпечила більшу пропозицію сирих продуктів харчування, а також сприяла послабленню тиску з боку витрат бізнесу, зокрема на енергоносії», — зазначає регулятор.

Базова інфляція теж сповільнювалася (до 4,2% р/р), але була доволі близькою до прогнозу НБУ.

«З одного боку, подальше зростання витрат на оплату праці та наслідки блокади західних кордонів підтримували фундаментальний ціновий тиск. З іншого, — його послабленню сприяли поліпшення інфляційних очікувань та ефекти перенесення від здешевлення сирих продовольчих товарів на оброблені продукти харчування та деякі послуги», — додали в НБУ.

Довідка Finance.ua:

правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 15% до 14,5% із 15 березня 2024 року;

правління Національного банку 25 січня ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%;



15 грудня 2023 року Нацбанк знизив облікову ставку до 15%;



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