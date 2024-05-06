Члены монетарного комитета НБУ ожидают снижения учетной ставки к концу 2024 года — Finance.ua

Члены монетарного комитета НБУ ожидают снижения учетной ставки к концу 2024 года Сегодня 16:34 — Казна и Политика

Члены монетарного комитета НБУ ожидают снижения учетной ставки к концу 2024 года

Семь членов Комитета по монетарной политике Нацбанка ожидают снижения учетной ставки до 13% на конец года, при этом четверо предполагают снижение до 11,5−12%.

Об этом говорится в обнародованных НБУ итогах дискуссии членов КМП.

«Все члены КМП видят пространство для дальнейшего снижения учетной ставки в 2024 году, однако мнения относительно темпов смягчения процентной политики разделились. Семь участников дискуссии ожидают снижения учетной ставки до 13% в течение 2024 года. В то же время четверо членов КМП считают, что такой уровень учетной ставки ставки будут слишком высокими, учитывая текущую и ожидаемую инфляционную динамику», — отметил Нацбанк.

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Сторонники более решительных действий убеждены, что НБУ найдет подтверждение достаточной устойчивости инфляционных ожиданий и других благоприятных тенденций в ближайшие месяцы и сможет ускорить снижение учетной ставки до 11,5−12% на конец года.

По мнению их более сдержанных коллег, НБУ должен действовать осторожно, учитывая запланированные меры валютной либерализации, прогнозируемое ускорение инфляции во втором полугодии и потенциальное ухудшение ожиданий экономических агентов.

«К тому же сохраняются риски, связанные с энергетической инфраструктурой и финансированием значительных бюджетных потребностей», — назвал Нацбанк другие их аргументы.

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Все участники дискуссии согласились, что высокий уровень неопределенности затрудняет прогнозирование уровня учетной ставки на конец 2024 года и в последующие годы.

По мнению членов КМП, регулятор должен быть готов гибко адаптировать свою политику в случае существенных изменений в текущих макроэкономических тенденциях и балансе рисков для инфляции и курсовой динамики.

«НБУ стоит больше фокусироваться на тех макрофинансовых тенденциях, которые находят свое подтверждение, и в меньшей степени привязываться к техническим предположениям относительно продолжительности регулярно пересматриваемых рисков рисков», — говорится также в итогах дискуссии.



Напомним, правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 14,5% до 13,5% с 26 апреля 2024 года.

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