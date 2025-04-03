В ЕС отреагировали на новые тарифы Трампа — Finance.ua

В ЕС отреагировали на новые тарифы Трампа Сегодня 12:34 — Мир

В ЕС отреагировали на новые тарифы Трампа

Тарифы, объявленные президентом США Дональдом Трампом, «серьезно ударят по мировой экономике». Европейский Союз готовит ответные меры.

Об этом говорится в заявлении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, обнародованном на сайте ЕК.

«Объявление президентом Трампом универсальных тарифов для всего мира, включая ЕС, является серьезным ударом по мировой экономике. Я глубоко сожалею об этом выборе. Давайте будем откровенными по поводу огромных последствий. Мировая экономика массово пострадает. Последствия будут ужасными для миллионов людей по всему миру», — подчеркнула чиновница.

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Она добавила, что «тарифы также нанесут ущерб потребителям во всем мире», и это «почувствуется немедленно».

«Миллионы граждан столкнутся с более высокими счетами за продукты. Лекарства будут стоить дороже, равно как и транспорт. Инфляция пойдет вверх. И это особенно больно ударит по наиболее уязвимым слоям населения. Весь бизнес — большой и малый — пострадает с первого дня», — подчеркнула президент Еврокомиссии.

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Она добавила, что согласна с Трампом в том, что другие государства несправедливо воспользовались правилами глобальной торговли и готова поддержать усилия по их реформированию, но подчеркнула, что использование тарифов не решит проблему.

По ее словам, «европейцы всегда будут продвигать и защищать свои интересы и ценности… И мы всегда будем отстаивать Европу. Но есть и альтернативный путь. Еще не поздно решить проблемы путем переговоров», — подытожила фон дер Ляйен.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении «взаимных пошлин» в ответ на действия других стран мира. Трамп введет пошлины на импорт из всех стран мира — от 10% до 47%. В список также попала Украина, для нее будет установлена ​​10%-ная пошлина на экспорт товаров в США.

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