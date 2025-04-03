Это экономическая катастрофа: премьер Франции о тарифах Трампа — Finance.ua

Это экономическая катастрофа: премьер Франции о тарифах Трампа Сегодня 13:12

Новые тарифы президента США Дональда Трампа стали «катастрофой» для мировой экономики и создали «огромные затруднения» для Европы.

Об этом заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру, сообщает BFMTV.

Байру раскритиковал США за предательство своих союзников, предупредив о «серьезных временах», с которыми сталкиваются Европа и Запад.

Выступая во французском Сенате, он также заявил, что этот шаг станет «катастрофой для США и для граждан США».

«Идея о том, что каждый из самых больших регионов мира замкнется сам в себе и что торговые войны теперь должны стать правилом (…), скрывает в себе опасности, которые, к сожалению, со временем станут реальностью», — добавил он.

Премьер-министр Франции обвинил «правительство самого важного государства на планете», США, в том, что оно «обернулось против своих союзников» и «больше не солидарно с ними» в этой «торговой войне». «Мы, те, кто вместе образовал альянс свобод на Западе, по крайней мере, мы верили, что это так», — сказал он.

«Мы вступили в серьезные времена, — добавил он, — и это открывает период неопределенности, который ставит под сомнение то, что мы так долго строили, и который подвергает сомнению нашу экономику и французское общество в целом».

Напомним, новые пошлины США могут стать началом глобальной рецессии, уничтожив триллионы долларов мировой торговли. После Второй мировой войны было два таких события — финансовый кризис 2008—2009 годов и пандемия COVID-19 в 2020 году.

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