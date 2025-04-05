Украинцы в США ошибочно получили письма с приказом покинуть страну — Finance.ua
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Украинцы в США ошибочно получили письма с приказом покинуть страну

Мир
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Украинцы в США ошибочно получили письма с приказом покинуть страну
Украинцы в США ошибочно получили письма с приказом покинуть страну
Несколько украинцев, выехавших в США по гуманитарной программе из-за полномасштабного российского вторжения, получили электронные письма с требованием покинуть страну. Однако впоследствии выяснилось, что письма им отправили по ошибке.
Об этом пишет Reuters.

О чем говорилось в письме

Украинцам написали, что их статус отменили и у них есть семь дней, чтобы покинуть США, иначе «федеральное правительство вас найдет». Неизвестно, сколько людей получили такое письмо.
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«Если вы немедленно не покинете территорию США, вас могут задержать, что приведет к вашему принудительному выдворению. Еще раз: DHS отменяет ваше гуманитарное разрешение. Не пытайтесь остаться в США», — писали в письме.
Впоследствии представитель Департамента внутренней безопасности США заявил, что такие письма направили по ошибке.
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То есть гуманитарную программу для украинцев, созданную после вторжения россии в 2022 году, действительно не прекратили.
На следующий день Департамент внутренней безопасности направил новое письмо, в котором сообщил: предыдущее письмо было ошибкой, «условия вашего гуманитарного разрешения остаются без изменений».
По материалам:
theБабель
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