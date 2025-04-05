Украинцы в США ошибочно получили письма с приказом покинуть страну — Finance.ua

Украинцы в США ошибочно получили письма с приказом покинуть страну Сегодня 12:33 — Мир

Украинцы в США ошибочно получили письма с приказом покинуть страну

Несколько украинцев, выехавших в США по гуманитарной программе из-за полномасштабного российского вторжения, получили электронные письма с требованием покинуть страну. Однако впоследствии выяснилось, что письма им отправили по ошибке.

Об этом пишет Reuters.

О чем говорилось в письме

Украинцам написали, что их статус отменили и у них есть семь дней, чтобы покинуть США, иначе «федеральное правительство вас найдет». Неизвестно, сколько людей получили такое письмо.

«Если вы немедленно не покинете территорию США, вас могут задержать, что приведет к вашему принудительному выдворению. Еще раз: DHS отменяет ваше гуманитарное разрешение. Не пытайтесь остаться в США», — писали в письме.

Впоследствии представитель Департамента внутренней безопасности США заявил, что такие письма направили по ошибке.

То есть гуманитарную программу для украинцев, созданную после вторжения россии в 2022 году, действительно не прекратили.

На следующий день Департамент внутренней безопасности направил новое письмо, в котором сообщил: предыдущее письмо было ошибкой, «условия вашего гуманитарного разрешения остаются без изменений».

theБабель По материалам:

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