Кабмин обновил правила эвакуации населения: о чем идет речь

Кабмин обновил правила эвакуации населения из зон боевых действий и территорий, где существует риск их начала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 10 октября 2025 г. № 1307

Документ вводит создание государственной информационной системы координации эвакуации, которая поможет быстрее организовывать перевозки, размещение и оказание помощи людям, вынужденным покидать свои дома.

Министерство социальной политики должно через три месяца создать и запустить эту систему. В ней будут собраны данные об эвакуационных маршрутах, местах временного проживания и гуманитарной помощи.

Транзитные центры

Постановление вводит новое звено в системе эвакуации — транзитные центры. Это специально оборудованные пункты для краткосрочного пребывания эвакуированных лиц. Там будут обеспечиваться питание, медицинская помощь, психологическая поддержка, а также помощь в трудоустройстве и восстановлении документов.

Находиться в таких центрах можно будет до семи дней, после чего людей будут направлять в места постоянного или временного проживания. Для этого будут создаваться мультидисциплинарные команды из специалистов социальной работы, медиков, юристов и психологов.

Эвакуация с участием волонтеров

Правительство разрешило привлекать к эвакуационным мероприятиям волонтеров и международные гуманитарные организации. Они могут помогать в перевозке людей, обеспечении логистики, информировании и размещении переселенцев.

К координации эвакуационных перевозок будут привлекаться «Укрзализныця» и местные администрации, которые должны обеспечить транспорт для населения. Эвакуация будет проводиться организованно, с сопровождением и разъяснениями о маршрутах, правилах безопасности и местах прибытия.

Контроль и возвращение

Постановление определяет, что возвращение людей на освобожденные территории будет происходить только после подтверждения безопасности от Минобороны, ГСЧС, Нацполиции, Минздрава и других ведомств. Решение о разрешении возвращения будут приниматься местными администрациями.

Люди, которые решат вернуться, смогут воспользоваться организованным транспортом или авто. Для лиц с инвалидностью государство гарантирует сопровождение и приоритетную перевозку.

