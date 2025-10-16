0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин обновил правила эвакуации населения: о чем идет речь

Казна и Политика
16
Кабмин обновил правила эвакуации населения: о чем идет речь
Кабмин обновил правила эвакуации населения: о чем идет речь
Кабмин обновил правила эвакуации населения из зон боевых действий и территорий, где существует риск их начала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 10 октября 2025 г. № 1307.
Документ вводит создание государственной информационной системы координации эвакуации, которая поможет быстрее организовывать перевозки, размещение и оказание помощи людям, вынужденным покидать свои дома.
Министерство социальной политики должно через три месяца создать и запустить эту систему. В ней будут собраны данные об эвакуационных маршрутах, местах временного проживания и гуманитарной помощи.

Транзитные центры

Постановление вводит новое звено в системе эвакуации — транзитные центры. Это специально оборудованные пункты для краткосрочного пребывания эвакуированных лиц. Там будут обеспечиваться питание, медицинская помощь, психологическая поддержка, а также помощь в трудоустройстве и восстановлении документов.
Находиться в таких центрах можно будет до семи дней, после чего людей будут направлять в места постоянного или временного проживания. Для этого будут создаваться мультидисциплинарные команды из специалистов социальной работы, медиков, юристов и психологов.

Эвакуация с участием волонтеров

Правительство разрешило привлекать к эвакуационным мероприятиям волонтеров и международные гуманитарные организации. Они могут помогать в перевозке людей, обеспечении логистики, информировании и размещении переселенцев.
К координации эвакуационных перевозок будут привлекаться «Укрзализныця» и местные администрации, которые должны обеспечить транспорт для населения. Эвакуация будет проводиться организованно, с сопровождением и разъяснениями о маршрутах, правилах безопасности и местах прибытия.

Контроль и возвращение

Постановление определяет, что возвращение людей на освобожденные территории будет происходить только после подтверждения безопасности от Минобороны, ГСЧС, Нацполиции, Минздрава и других ведомств. Решение о разрешении возвращения будут приниматься местными администрациями.
Люди, которые решат вернуться, смогут воспользоваться организованным транспортом или авто. Для лиц с инвалидностью государство гарантирует сопровождение и приоритетную перевозку.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems