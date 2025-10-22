0 800 307 555
ру
IKEA повысила цены после введения пошлин Трампа

Шведская компания IKEA подтвердила повышение цен на мебель после вступления в силу мебельных пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом.
Об этом пишет издание Axios, передает УНН.
«IKEA подтвердила повышение цен после того, как на этой неделе вступили в силу мебельные пошлины, введенные президентом Трампом», — пишет издание.
Отмечается, что мебельный ритейлер подтвердил, что он «внес некоторые необходимые коррективы в цены из-за роста расходов», не ссылаясь прямо на тарифы.
«Доступность остается главным приоритетом для IKEA, особенно во время экономической неопределенности», — заявили в компании.
Издание добавляет, что цена на диван этой компании выросла с 849 долларов в августе до 899 долларов, согласно архивным страницам веб-сайта. Цена на трехпредметный дубовый спальный гарнитур выросла с 959 до 1049 долларов.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении крупных новых пошлин на импорт древесины и деревянных изделий, включая пиломатериалы — 10% и кухонные шкафы и мягкую мебель — 25%. Эти меры могут повлиять на рост цен на жилье и мебель, которая и так резко подорожала в последнее время.
По материалам:
УНН
