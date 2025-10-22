IKEA повысила цены после введения пошлин Трампа Сегодня 13:24 — Фондовый рынок

Шведская компания IKEA подтвердила повышение цен на мебель после вступления в силу мебельных пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом.

Об этом пишет издание Axios, передает УНН.

«IKEA подтвердила повышение цен после того, как на этой неделе вступили в силу мебельные пошлины, введенные президентом Трампом», — пишет издание.

Отмечается, что мебельный ритейлер подтвердил, что он «внес некоторые необходимые коррективы в цены из-за роста расходов», не ссылаясь прямо на тарифы.

«Доступность остается главным приоритетом для IKEA, особенно во время экономической неопределенности», — заявили в компании.

Издание добавляет, что цена на диван этой компании выросла с 849 долларов в августе до 899 долларов, согласно архивным страницам веб-сайта. Цена на трехпредметный дубовый спальный гарнитур выросла с 959 до 1049 долларов.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении крупных новых пошлин на импорт древесины и деревянных изделий, включая пиломатериалы — 10% и кухонные шкафы и мягкую мебель — 25%. Эти меры могут повлиять на рост цен на жилье и мебель, которая и так резко подорожала в последнее время.

