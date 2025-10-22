Украинский ювелирный рынок достиг 1,23 млрд грн выручки (инфографика)
Несмотря на полномасштабную войну, отрасль производителей ювелирных и подобных изделий растет. Этот рынок в Украине действует с большим количеством малых и средних предприятий, а также несколькими крупными игроками.
Об этом пишут YC.Market.
Аналитики YouControl выявили 622 юридических лица и 855 физических лиц-предпринимателей в Украине, которые не находятся в состоянии прекращения, зарегистрированы и имеют основной вид экономической деятельности 32.12 «Производство ювелирных и подобных изделий», по состоянию на октябрь 2025 года.
Наибольшее количество ФЛП
Зарегистрированы в Харьковской (125), Киевской (108) областях и столице (106). Местом регистрации более 32% из исследуемых юридических лиц является Киев (200). Также значительное количество компаний зарегистрировано в Харьковской (79) и Винницкой (51) областях.
Средний «возраст» компаний
Составляет 15 лет.
Самой старшей является ЧП «САНСИ», зарегистрированное в столице в 1991 году. Более 76% проанализированных компаний зарегистрировано в период 2001—2010 (261 предприятие) и 2011−2020 гг. (213 компаний).
Самым молодым среди действующих производителей ювелирных изделий является ООО «МАГНАТ ФЕМИЛИ», зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (далее — ЕГР) в июне 2025 года. Больше всего компаний из выборки зарегистрировано в 2008 (38) и 2005 (35) годах.
Средняя продолжительность деятельности ФЛП
Составляет более 12 лет. Первые частные предприниматели-производители ювелирных и подобных изделий, продолжающие действовать на начало октября 2025 года, зарегистрированы в 1992 году.
За последних неполных 5 лет наблюдается активность регистрации ФЛП с основным видом экономической деятельности 32.12 «Производство ювелирных и подобных изделий».
Ранее мы писали, что в октябре цены на золото достигли рекордных уровней из-за обострения торговых споров между США и Китаем, а также ожиданий дальнейшего смягчения монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС).
Хотя вчера цены на золото снизились после недавнего рекордного роста. Оптимизм инвесторов относительно уменьшения глобальной торговой напряженности и ожидания возобновления работы правительства США снизили интерес к защитным активам.
Справка Finance.ua:
- Серебро — драгоценный металл, который используется в промышленности, ювелирном деле, электронике и инвестициях. Крупнейшие подземные месторождения серебра формируют экономику владеющих ими стран. Пять стран, обладающих крупнейшими в мире подземными запасами серебра, делают их ключевыми игроками в горнодобывающей промышленности, технологиях и мировой экономике.
- Также раньше писали, в чем разница белого, красного и желтого золота: какое дороже.
Поделиться новостью
Также по теме
Украинский ювелирный рынок достиг 1,23 млрд грн выручки (инфографика)
IKEA повысила цены после введения пошлин Трампа
Тарифы Трампа нанесли $35 млрд убытков глобальным компаниям
Завод Радиореле в Харькове выставили на аукцион
Укрпочта снижает цены на доставку еще в 12 стран мира (таблица тарифов)
Рада поддержала повышение налога на прибыль для банков