Украинский ювелирный рынок достиг 1,23 млрд грн выручки (инфографика)

Фондовый рынок
16
Украинский ювелирный рынок достиг 1,23 млрд грн выручки (инфографика)
Украинский ювелирный рынок достиг 1,23 млрд грн выручки (инфографика)
Несмотря на полномасштабную войну, отрасль производителей ювелирных и подобных изделий растет. Этот рынок в Украине действует с большим количеством малых и средних предприятий, а также несколькими крупными игроками.
Об этом пишут YC.Market.
Аналитики YouControl выявили 622 юридических лица и 855 физических лиц-предпринимателей в Украине, которые не находятся в состоянии прекращения, зарегистрированы и имеют основной вид экономической деятельности 32.12 «Производство ювелирных и подобных изделий», по состоянию на октябрь 2025 года.

Наибольшее количество ФЛП

Зарегистрированы в Харьковской (125), Киевской (108) областях и столице (106). Местом регистрации более 32% из исследуемых юридических лиц является Киев (200). Также значительное количество компаний зарегистрировано в Харьковской (79) и Винницкой (51) областях.
Украинский ювелирный рынок достиг 1,23 млрд грн выручки (инфографика)

Средний «возраст» компаний

Составляет 15 лет.
Самой старшей является ЧП «САНСИ», зарегистрированное в столице в 1991 году. Более 76% проанализированных компаний зарегистрировано в период 2001—2010 (261 предприятие) и 2011−2020 гг. (213 компаний).
Самым молодым среди действующих производителей ювелирных изделий является ООО «МАГНАТ ФЕМИЛИ», зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (далее — ЕГР) в июне 2025 года. Больше всего компаний из выборки зарегистрировано в 2008 (38) и 2005 (35) годах.

Средняя продолжительность деятельности ФЛП

Составляет более 12 лет. Первые частные предприниматели-производители ювелирных и подобных изделий, продолжающие действовать на начало октября 2025 года, зарегистрированы в 1992 году.
За последних неполных 5 лет наблюдается активность регистрации ФЛП с основным видом экономической деятельности 32.12 «Производство ювелирных и подобных изделий».
Ранее мы писали, что в октябре цены на золото достигли рекордных уровней из-за обострения торговых споров между США и Китаем, а также ожиданий дальнейшего смягчения монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС).
Хотя вчера цены на золото снизились после недавнего рекордного роста. Оптимизм инвесторов относительно уменьшения глобальной торговой напряженности и ожидания возобновления работы правительства США снизили интерес к защитным активам.

Справка Finance.ua:

  • Серебро — драгоценный металл, который используется в промышленности, ювелирном деле, электронике и инвестициях. Крупнейшие подземные месторождения серебра формируют экономику владеющих ими стран. Пять стран, обладающих крупнейшими в мире подземными запасами серебра, делают их ключевыми игроками в горнодобывающей промышленности, технологиях и мировой экономике.
  • Также раньше писали, в чем разница белого, красного и желтого золота: какое дороже.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
