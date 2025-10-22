Украинский ювелирный рынок достиг 1,23 млрд грн выручки (инфографика) Сегодня 14:33 — Фондовый рынок

Украинский ювелирный рынок достиг 1,23 млрд грн выручки (инфографика)

Несмотря на полномасштабную войну, отрасль производителей ювелирных и подобных изделий растет. Этот рынок в Украине действует с большим количеством малых и средних предприятий, а также несколькими крупными игроками.

Об этом пишут YC.Market

Аналитики YouControl выявили 622 юридических лица и 855 физических лиц-предпринимателей в Украине, которые не находятся в состоянии прекращения, зарегистрированы и имеют основной вид экономической деятельности 32.12 «Производство ювелирных и подобных изделий», по состоянию на октябрь 2025 года.

Наибольшее количество ФЛП

Зарегистрированы в Харьковской (125), Киевской (108) областях и столице (106). Местом регистрации более 32% из исследуемых юридических лиц является Киев (200). Также значительное количество компаний зарегистрировано в Харьковской (79) и Винницкой (51) областях.

Средний «возраст» компаний

Составляет 15 лет.

Самой старшей является ЧП «САНСИ» , зарегистрированное в столице в 1991 году. Более 76% проанализированных компаний зарегистрировано в период 2001—2010 (261 предприятие) и 2011−2020 гг. (213 компаний).

Самым молодым среди действующих производителей ювелирных изделий является ООО «МАГНАТ ФЕМИЛИ» , зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (далее — ЕГР) в июне 2025 года. Больше всего компаний из выборки зарегистрировано в 2008 (38) и 2005 (35) годах.

Средняя продолжительность деятельности ФЛП

Составляет более 12 лет. Первые частные предприниматели-производители ювелирных и подобных изделий, продолжающие действовать на начало октября 2025 года, зарегистрированы в 1992 году.

За последних неполных 5 лет наблюдается активность регистрации ФЛП с основным видом экономической деятельности 32.12 «Производство ювелирных и подобных изделий».

Ранее мы писали, что в октябре цены на золото достигли рекордных уровней из-за обострения торговых споров между США и Китаем, а также ожиданий дальнейшего смягчения монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Хотя вчера цены на золото снизились после недавнего рекордного роста. Оптимизм инвесторов относительно уменьшения глобальной торговой напряженности и ожидания возобновления работы правительства США снизили интерес к защитным активам.

Справка Finance.ua:

Серебро — драгоценный металл, который используется в промышленности, ювелирном деле, электронике и инвестициях. Крупнейшие подземные месторождения серебра формируют экономику владеющих ими стран. Пять стран, обладающих крупнейшими в мире подземными запасами серебра, делают их ключевыми игроками в горнодобывающей промышленности, технологиях и мировой экономике.

Также раньше писали, в чем разница белого, красного и желтого золота: какое дороже.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.