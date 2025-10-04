BMW отзывает почти 200 тысяч автомобилей в США из-за риска возгорания
Немецкий автопроизводитель BMW отзывает около 200 тысяч автомобилей в Северной Америке из-за предполагаемого риска возгорания. Федеральные регуляторы предупредили, что реле стартера двигателя может заржаветь, перегреваться и вызвать короткое замыкание.
Об этом пишет Independent.
Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) сообщила об отзыве некоторых моделей BMW 2019−2022 годов из-за дефекта, который «может повысить риск пожара».
В частности, речь идет о:
- BMW 330i (2019−2021)
- BMW Z4 (2019−2022)
- BMW 530i, X3 и X4 (2020−2022)
- BMW 430i и 430i Convertible (2021−2022)
- BMW 230i (2022)
Также отзовут некоторые Toyota Supra 2020−2022 годов, к которых частично использованы те же комплектующие.
Регуляторы советуют владельцам отозванных автомобилей «ставить машины на открытую территорию, как можно дальше от зданий», пока не будет устранена проблема. Дилеры бесплатно заменят реле стартера двигателя.
Письма с уведомлением об отзыве пришлют владельцам 14 ноября. Второе сообщение будет отправлено, когда будут доступны запасные части.
Это уже не первый масштабный отзыв BMW в США: в августе 2024 года было отозвано более 720 тысяч авто из-за неисправности электрической водяной помпы, которая также могла вызвать короткое замыкание и потенциальный пожар.
