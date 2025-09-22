Xiaomi отзывает более 116 тысяч электромобилей SU7
Китайская компания Xiaomi отзовет около 116,8 тыс. электрических седанов SU7 стандартной версии из-за проблем с системой помощи водителю.
Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного управления рыночного регулирования Китая (State Administration for Market Regulation, SAMR), передают СМИ.
Отзыв касается машин, выпущенных в период с 6 февраля 2024 года по 30 августа 2025 года.
Отмечается, что установленная в них система помощи водителю может неадекватно выявлять критические сценарии и сообщать о них. Если водитель не возьмет управление автомобилем в свои руки, может увеличиться риск столкновений, отмечается в сообщении.
Компания устранит неисправность с помощью удаленного обновления программного обеспечения.
В июле Xiaomi поставила около 305,055 тыс. экземпляров SU7, по данным China Automotive Technology&Research Center. Автомобиль был выведен на рынок в марте прошлого года. На момент запуска стандартной версии не было лазерного локатора LIDAR, с помощью которого автомобиль может оценивать окружающую обстановку.
Как известно, в конце марта SU7 попал в аварию на скоростной автомагистрали в провинции Аньхой. Китайские СМИ сообщали о трех погибших.
Согласно начальному отчету Xiaomi, система помощи водителю в автомобиле была активирована менее чем за 20 минут до аварии. Она выдавала предупреждение, поскольку водитель, по-видимому, не держался за руль. Через несколько секунд после того, как было сделано очередное предупреждение и водитель взял управление в свои руки, произошла авария.
