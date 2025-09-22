SoftBank увольняет сотрудников, чтобы увеличить финансирование ИИ
SoftBank планирует массовое сокращение собственных служащих. Группа планирует уволить около 20% команды Vision Fund по всему миру.
Об этом сообщает Reuters.
Таким образом компания планирует сэкономить деньги, которые затем направить на масштабные амбиции относительно развития искусственного интеллекта в США.
Такие сокращения станут 3 раундом увольнений в Vision Fund с 2022 года. В настоящее время в компании насчитывается более 300 работников по всему миру.
Это сигнализирует об отходе от широкого портфеля стартап-инвестиций. Хотя фонд будет продолжать делать новые ставки, остальные сотрудники будут выделять больше ресурсов на амбициозные инициативы в сфере искусственного интеллекта.
Речь идет, в частности, об анонсированном президентом США Дональдом Трампом масштабном проекте «Stargate», который стоит $500 млрд и имеет целью построить обширную сеть центров обработки данных в США.
«Мы постоянно корректируем организацию, чтобы лучше выполнять нашу долгосрочную стратегию — делая смелые, убедительные инвестиции в искусственный интеллект и прорывные технологии, а также создавая долгосрочную ценность для наших заинтересованных сторон», — заявили в Vision Fund.
За последние 12 месяцев основатель SoftBank Масайоси Сон инвестировал $9,7 млрд в OpenAI через Vision Fund 2, управляющий общей суммой около $65,8 млрд. SoftBank также работает над производством чипов искусственного интеллекта.
Поделиться новостью
Также по теме
Приложение Google Home получит редизайн и интеграцию с Gemini
SoftBank увольняет сотрудников, чтобы увеличить финансирование ИИ
Amazon показала ИИ-агента для продавцов: что он умеет
Apple объяснила, как оптимизировать скорость зарядки Apple Watch
Исследователи выяснили, кто может потерять работу из-за искусственного интеллекта
Новые и подержанные китайские авто: ТОП-5 самых популярных моделей