Apple объяснила, как оптимизировать скорость зарядки Apple Watch

Технологии&Авто
20
В watchOS 26 появилась функция, предупреждающая пользователей, если их Apple Watch заряжается медленнее, чем мог бы. В разделе «Настройки → Батарея» отображается сообщение Slow Charger: оранжевым цветом обозначается медленная зарядка, зеленым — оптимальная.
Об этом пишет Apple в своем блоге. Это не означает неисправность устройства, а лишь указывает, что зарядку можно ускорить с помощью более мощного адаптера.
Для быстрой зарядки Apple советует применять USB-C Power Delivery адаптер вместе с USB-C магнитным кабелем Apple Watch, который поставляется с часами. Использование кабелей от более старых моделей может снизить скорость зарядки.
Советы для быстрой зарядки Apple Watch:
  1. Подключайте кабель непосредственно к выбранному USB-C зарядному устройству. Если используется USB-хаб, компьютер или автомобильный порт, мощность может быть снижена.
  2. Избегайте экстремальных температур. Устройство заряжается быстрее всего при комнатной температуре; слишком высокая или низкая температура заставляет систему ограничивать скорость защиты аккумулятора.
