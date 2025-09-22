Apple объяснила, как оптимизировать скорость зарядки Apple Watch 22.09.2025, 00:15 — Технологии&Авто

Apple объяснила, как оптимизировать скорость зарядки Apple Watch

В watchOS 26 появилась функция, предупреждающая пользователей, если их Apple Watch заряжается медленнее, чем мог бы. В разделе «Настройки → Батарея» отображается сообщение Slow Charger: оранжевым цветом обозначается медленная зарядка, зеленым — оптимальная.

Об этом пишет Apple в своем блоге. Это не означает неисправность устройства, а лишь указывает, что зарядку можно ускорить с помощью более мощного адаптера.

Читайте также Apple Watch Ultra 3 получит спутниковую связь и поддержку 5G

Для быстрой зарядки Apple советует применять USB-C Power Delivery адаптер вместе с USB-C магнитным кабелем Apple Watch, который поставляется с часами. Использование кабелей от более старых моделей может снизить скорость зарядки.

Советы для быстрой зарядки Apple Watch:

Подключайте кабель непосредственно к выбранному USB-C зарядному устройству. Если используется USB-хаб, компьютер или автомобильный порт, мощность может быть снижена. Избегайте экстремальных температур. Устройство заряжается быстрее всего при комнатной температуре; слишком высокая или низкая температура заставляет систему ограничивать скорость защиты аккумулятора.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.