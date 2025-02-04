SoftBank и OpenAI создают совместное ИИ-предприятие в Японии — Finance.ua
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SoftBank и OpenAI создают совместное ИИ-предприятие в Японии

Технологии&Авто
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SoftBank и OpenAI создают совместное ИИ-предприятие в Японии
SoftBank и OpenAI создают совместное ИИ-предприятие в Японии, www.fastcompany.com
Генеральный директор SoftBank Group Масайоси Сон достиг соглашения с CEO OpenAI Сэмом Альтманом о создании в Японии совместного предприятия, предоставляющего услуги искусственного интеллекта корпоративным клиентам.
Об этом сообщает Reuters.
Согласно соглашению, SoftBank будет ежегодно платить OpenAI $3 миллиарда за использование ее технологий в компаниях группы.
Новое предприятие, SB OpenAI Japan, будет общей собственностью OpenAI и компании, основанной SoftBank и его телекоммуникационным подразделением.
Кроме того, SoftBank планирует вложить $15 миллиардов в Stargate — совместный проект OpenAI и Oracle для развития ИИ в США.
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Возобновление активных инвестиций Сона происходит после периода финансовых сокращений из-за потерь в технологическом портфеле SoftBank. У него уже есть значительный опыт сотрудничества с американскими технологическими компаниями, в частности в 2008 году привел iPhone в Японию.
Ранее стало известно, что SoftBank ведет переговоры об инвестировании до $25 млрд в OpenAI. Таким образом, японский конгломерат продолжит расширять свое присутствие в сфере искусственного интеллекта.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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