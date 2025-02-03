OpenAI представила Deep Research и бесплатную модель o3-mini для ChatGPT — Finance.ua

OpenAI представила Deep Research и бесплатную модель o3-mini для ChatGPT Сегодня 11:44

OpenAI представила Deep Research и бесплатную модель o3-mini для ChatGPT

Компания OpenAI в течение выходных выпустила два важных обновления для своего чата ChatGPT: функцию Deep Research и обновление модели o3-mini.

Deep Research

Deep Research позволяет ChatGPT анализировать сотни сайтов и онлайн-источников для создания отчетов на уровне аналитика-исследователя. Инструмент сможет обрабатывать не только текстовые запросы, но и загруженные файлы, включая PDF и электронные таблицы.

Ответ формируется от 5 до 30 минут с отображением хода анализа и ссылок на использованные источники. По словам OpenAI, эта функция выполняет за десятки минут работу, которая у человека заняла бы много часов.

В то же время компания признает, что инструмент может допускать ошибки, в частности придумывать факты или неверно интерпретировать информацию.

Теперь функция доступна только для подписчиков ChatGPT Pro за $200 в месяц с лимитом в 100 запросов.

Компания планирует расширить доступ к этой функции для пользователей Plus и Team, а затем и Enterprise, и работает над уменьшением стоимости модели для увеличения количества доступных запросов.

На данный момент Deep Research недоступна для пользователей в Великобритании, Швейцарии и Европейской экономической зоне.

o3-mini

Кроме того, OpenAI представила обновленную модель o3-mini, которая быстрее и точнее своей предшественницы o1-mini. По результатам A/B тестирования o3-mini работает на 24% быстрее, со средним временем ответа 7,7 секунды по сравнению с 10,16 секундами. Она способна почти на уровне более дорогих моделей выполнять задачи в науке, математике и кодировании.

Эта модель доступна бесплатно всем пользователям ChatGPT. Для использования нажмите кнопку Reason под окном сообщения.

o3-mini также интегрирована с ChatGPT Search, что позволяет ему искать актуальную информацию и полезные ссылки в интернете. Для пользователей Plus и Team ChatGPT лимит использования o3-mini увеличился с 50 до 150 сообщений в день.

Это первый раз, когда модель, умеющая «размышлять», стала доступна бесплатно для пользователей в ChatGPT.

Эти обновления появились на фоне растущей конкуренции на рынке ИИ. Недавно китайская компания DeepSeek представила быстро ставшую популярной модель R1, а ее чатбот обошел ChatGPT в рейтинге бесплатных приложений App Store по всему миру.

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