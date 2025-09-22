0 800 307 555
ру
Tesla изменит замок в автомобилях после серии опасных инцидентов

На прошлой неделе стало известно, что NHTSA (Национальная администрация безопасности дорожного движения США) открыла новое расследование по инцидентам, когда дети не могли выбраться из машин из-за отказа электронных замков.
По словам electrek, сейчас Tesla использует безрамную дверь с электронными ручками. Нажатие кнопки слегка опускает стекло, после чего дверь разблокируется электронным механизмом.
В то же время есть и механический рычаг, но он расположен так, что большинство водителей и пассажиров о нем не знают или не могут быстро найти в стрессовой ситуации. Это создает риск во время аварий или отключения питания.
На фоне огласки компания подтвердила, что работает над обновленным дизайном, соединяющим электронное и механическое открытие в одной кнопке.
Главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен объяснил, что новый механизм уже тестируется в Китае. По его словам, решение похоже на систему, которую применяет Toyota: одна кнопка выполняет функцию электронного замка и одновременно может быть использована как механический рычаг в случае отказа электроники.
По материалам:
Ampercar
