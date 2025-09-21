Tesla прекратила продажу самой дешевой версии Cybertruck, потому что ее никто не покупает Сегодня 06:18 — Технологии&Авто

Tesla прекратила продажу самой дешевой версии Cybertruck, потому что ее никто не покупает

Tesla сняла с производства доступную модификацию электрического пикапа Cybertruck менее чем через пять месяцев после ее запуска.

Об этом сообщает Electrek.

Модель с задним приводом (RWD) была представлена ​​в апреле 2025 года как более дешевая альтернатива полноприводной версии, которая стоила от $80 тысяч.

Цена RWD составила $70 тысяч, однако для снижения стоимости производитель убрал ряд ключевых функций.

В частности, в версии RWD отсутствуют активная пневмоподвеска, моторизированная крышка грузового отсека и розетки в кузове. Кроме того, автомобиль получил только один электродвигатель вместо двух.

Такие изменения сделали модель непривлекательной для покупателей, и компания решила полностью убрать ее с онлайн-конфигуратора без замены на другой вариант.

Запуск этой версии был попыткой Tesla повысить продажи Cybertruck, которые оказались значительно ниже ожиданий.

Несмотря на заявления о более миллионе предварительных бронирований и планах производства до 250 тыс. авто в год (с потенциальным увеличением до 500 тыс.), фактический объем продаж составляет около 20 тыс. единиц в год.

Причиной низкого спроса стали более высокие цены и худшие характеристики серийных моделей по сравнению с первоначальными обещаниями.

Аналитики предполагают, что Tesla может в 2026 году обновить Cybertruck, приблизив его параметры к первоначально заявленным, чтобы проверить, возрастет ли интерес покупателей.

