Volkswagen откладывает выход электрического Golf и нового кроссовера
Volkswagen откладывает запуск версии культового Golf, а также нового электрического кроссовера. Ранее ожидалось, что Golf EV будет дебютировать в 2028 году, однако теперь его премьера может состояться только в конце десятилетия.
Об этом сообщает Electrek.
В чем причина
Задержка связана с ростом затрат на модернизацию завода в Вольфсбурге, где производится Golf.
Ранее компания планировала перенести производство бензиновой версии модели в Мексику, а на освобожденных мощностях с 2027 года начать выпуск электрического хэтчбека.
Однако из-за бюджетных ограничений запуск перенесли, как и производство электрического T-Roc.
Ситуацию усложняют технические проблемы на предприятии: по словам инсайдеров, конвейеры иногда простаивают из-за сбоев оборудования, что может снизить выпуск на тысячи машин еженедельно.
По информации Bloomberg, Volkswagen рассматривает новый инвестиционный бюджет на 2026−2030 годы, который может составить около 160 млрд евро, чтобы профинансировать модернизацию и запуск новых моделей.
Поделиться новостью
Также по теме
Volkswagen откладывает выход электрического Golf и нового кроссовера
Тонкий Apple iPhone Air: 9 вещей, которыми пришлось пожертвовать
ТОП-5 очень надежных недорогих автомобилей с пробегом
На украинский рынок возвращается Opel Frontera: стоимость авто (фото)
Как изменились цены на зарядку электрокаров в сентябре
Ford готовит новый кроссовер, который заменит Focus в Европе