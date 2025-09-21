Volkswagen откладывает выход электрического Golf и нового кроссовера Сегодня 03:19 — Технологии&Авто

Volkswagen откладывает запуск версии культового Golf, а также нового электрического кроссовера. Ранее ожидалось, что Golf EV будет дебютировать в 2028 году, однако теперь его премьера может состояться только в конце десятилетия.

Об этом сообщает Electrek.

В чем причина

Задержка связана с ростом затрат на модернизацию завода в Вольфсбурге, где производится Golf.

Ранее компания планировала перенести производство бензиновой версии модели в Мексику, а на освобожденных мощностях с 2027 года начать выпуск электрического хэтчбека.

Однако из-за бюджетных ограничений запуск перенесли, как и производство электрического T-Roc.

Ситуацию усложняют технические проблемы на предприятии: по словам инсайдеров, конвейеры иногда простаивают из-за сбоев оборудования, что может снизить выпуск на тысячи машин еженедельно.

По информации Bloomberg, Volkswagen рассматривает новый инвестиционный бюджет на 2026−2030 годы, который может составить около 160 млрд евро, чтобы профинансировать модернизацию и запуск новых моделей.

