Porsche готовит электрические Boxster и Cayman

Следующие модели Boxster и Cayman будут электрическими, но Porsche все еще рассматривает вариант с бензиновым двигателем на фоне того, как спрос на электромобили падает.

Об этом пишет AutoBlog.

Подробности

Porsche 718 Boxster и Cayman давно стали для бренда доступными моделями для входа в семейство спортивных автомобилей, предлагая сбалансированное расположение двигателя и безупречные ощущения от вождения по цене ниже, чем у 911.

Для многих покупателей они являются первым шагом в мир высокопроизводительных двухместных автомобилей Porsche.

Однако эти две модели ожидают серьезные изменения. Porsche готовит полностью электрических преемников линейки 718, позиционируя их как новый раздел в истории своих легких, ориентированных на водителя родстеров и купе. Компания уверена в своих силах, даже несмотря на меняющиеся рыночные условия.

Согласно отчету австралийского Carsales, Porsche поддерживает план выпуска полностью электрических замен Boxster и Cayman.

Франк Мозер, вице-президент, отвечающий за линейки 911 и 718, отметил, что разработка электромобилей идет полным ходом.

«Мы работаем над электромобилем, и поверьте мне, это будет отличный автомобиль. Мы решили перейти на электромобиль для 718 и мы работаем над этим, и я думаю, что это действительно правильное решение. Вы можете быть уверены, что этот автомобиль будет действительно блестящим, потому что он легкий, мощный и это сочетание идеально подходит для двухдверного спорткара, повероьте мне», — заявил Мозер на мюнхенском автосалоне.

В то время как Porsche сосредоточена на будущем электромобиле, Carsales со ссылкой на инсайдерские источники подтвердил, что компания все еще рассматривает альтернативу двигателю внутреннего сгорания, но пока не приняла окончательного решения.

Возможность сохранения бензинового варианта связана с недавним решением Porsche предложить как электрическую, так и версию с двигателем внутреннего сгорания для внедорожника Macan следующего поколения. Ожидается, что бензиновая модель появится уже в 2028 году.

Аналогичная стратегия может быть реализована для Boxster и Cayman, хотя автопроизводитель пока не подтвердил это.

Связь с Audi

Любое решение также окажет влияние на весь концерн Volkswagen. Audi планирует запустить серийную версию полностью электрического кабриолета Concept C в 2027 году, используя ту же архитектуру PPE, которая будет лежать в основе электрических моделей 718.

Генеральный директор Audi Гернот Деллнер подтвердил, что Concept C будет исключительно электрическим, хоть и намекнул на возможность появления гибридов у других.

Пока что Porsche продолжает разрабатывать Boxster и Cayman следующего поколения как чисто электромобили, позиционируя их как образец легкой производительности бренда в эпоху электромобилей, оставляя при этом узкое окно открытым для будущего, работающего на двигателях внутреннего сгорания.

