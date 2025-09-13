Volkswagen представил электрический кроссовер ID. Cross (фото) Сегодня 02:17 — Технологии&Авто

Volkswagen представил электрический кроссовер ID. Cross (фото), Фото: Volkswagen

На IAA Mobility 2025 в Мюнхене компания Volkswagen представила три новых электромобиля: закамуфлированные ID. Polo и ID. Polo GTI, являющиеся серийными версиями концепции ID.2all, и новый концепт ID.Cross.

Все эти автомобили поступят в серию со следующего года. Автопроизводитель также обещает, что серийная версия концепта ID. EVERY1 появится в 2027 году. Вероятно, она будет называться ID.Up.

Название ID. Cross свидетельствует о том, что данный шоу-кар — субкомпактный внедорожник и прямой электрический эквивалент существующего кроссовера T-Cross с двигателем внутреннего сгорания.

Внедорожник построен на новой переднеприводной версии платформы MEB. Его габариты составляют 4161/1839/1588 мм в длину, ширину и высоту соответственно с колесной базой в 2601 миллиметров.

Фото: Volkswagen

Это означает, что он на 108 мм длиннее и на 58 мм выше ID.Polo. Объем багажного отсека — 490 литров. Дополнительные вещи можно положить в 25-литровый багажник спереди.

Фото: Volkswagen

Концепт получил уникальную переднюю часть с выраженной световой панелью и дружеским взглядом. Сзади есть три прямоугольника — отсылка к ID.Buzz.

Фото: Volkswagen

21-дюймовые колеса обуты в специальные шины для электромобилей от Continental.

Фото: Volkswagen

В салоне есть 11-дюймовая цифровая приборная панель, расположенная за массивным квадратным двухспицевым рулем, а также 13-дюймовый сенсорный планшет, установленный в верхней части приборной панели.

Фото: Volkswagen

Набор физических кнопок расположен под ним. В центральной консоли есть беспроводная зарядка и фоновая подсветка салона.

Панели и складные сиденья имеют обивку цвета Vanilla Chai с бежевым оттенком.

Фото: Volkswagen

Немецкий автопроизводитель также подтвердил, что у модели будет запас хода в 420 километров по циклу WLTP. Мощность электромотора на передней оси — 211 л.с.

Ожидается, что серийная версия ID. Cross обойдется в 28 000 евро. Электрический кроссовер будет конкурировать с Ford Puma Gen-E и Volvo EX30.

