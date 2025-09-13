0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Volkswagen представил электрический кроссовер ID. Cross (фото)

Технологии&Авто
16
Volkswagen представил электрический кроссовер ID. Cross (фото)
Volkswagen представил электрический кроссовер ID. Cross (фото), Фото: Volkswagen
На IAA Mobility 2025 в Мюнхене компания Volkswagen представила три новых электромобиля: закамуфлированные ID. Polo и ID. Polo GTI, являющиеся серийными версиями концепции ID.2all, и новый концепт ID.Cross.
Все эти автомобили поступят в серию со следующего года. Автопроизводитель также обещает, что серийная версия концепта ID. EVERY1 появится в 2027 году. Вероятно, она будет называться ID.Up.
Название ID. Cross свидетельствует о том, что данный шоу-кар — субкомпактный внедорожник и прямой электрический эквивалент существующего кроссовера T-Cross с двигателем внутреннего сгорания.
Внедорожник построен на новой переднеприводной версии платформы MEB. Его габариты составляют 4161/1839/1588 мм в длину, ширину и высоту соответственно с колесной базой в 2601 миллиметров.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Это означает, что он на 108 мм длиннее и на 58 мм выше ID.Polo. Объем багажного отсека — 490 литров. Дополнительные вещи можно положить в 25-литровый багажник спереди.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Концепт получил уникальную переднюю часть с выраженной световой панелью и дружеским взглядом. Сзади есть три прямоугольника — отсылка к ID.Buzz.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
21-дюймовые колеса обуты в специальные шины для электромобилей от Continental.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
В салоне есть 11-дюймовая цифровая приборная панель, расположенная за массивным квадратным двухспицевым рулем, а также 13-дюймовый сенсорный планшет, установленный в верхней части приборной панели.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Набор физических кнопок расположен под ним. В центральной консоли есть беспроводная зарядка и фоновая подсветка салона.
Панели и складные сиденья имеют обивку цвета Vanilla Chai с бежевым оттенком.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Немецкий автопроизводитель также подтвердил, что у модели будет запас хода в 420 километров по циклу WLTP. Мощность электромотора на передней оси — 211 л.с.
Ожидается, что серийная версия ID. Cross обойдется в 28 000 евро. Электрический кроссовер будет конкурировать с Ford Puma Gen-E и Volvo EX30.
По материалам:
Телеканал 24
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems