Пользователям Starlink придется платить $5 в месяц за режим ожидания

Компания SpaceX отказалась от безвозмездной возможности приостанавливать работу интернет-сервиса Starlink. Компания ввела платный тариф Standby Mode, который стоит примерно $5 в месяц и позволяет пользователям получать доступ к минимальному соединению со скоростью до 500 кбит/с.

Как сообщает NV Бизнес, предыдущие бесплатные «паузы» теперь автоматически будут переведены в режим ожидания, если клиенты согласятся на изменения. Те, кто не активирует новый тариф до 13 сентября, получат полную отмену подписки без дополнительных сборов.

Standby Mode доступен для абонентов планов Roam, Priority и Residential. За $5 в месяц клиенты могут сохранять работу оборудования на базовом уровне — этого хватит для звонков, сообщений, навигации или обновлений программного обеспечения. В то же время пользователи, которые поставят обслуживание на паузу более чем на год, могут столкнуться с требованием перейти на более дорогой план или оплатить дополнительный сбор.

Бизнес-клиенты и корпоративные аккаунты вообще не имеют возможности приостанавливать услугу. Владельцам домашних подписок следует учесть, что платная пауза не резервирует место в сети. Если в регионе не будет мощностей, восстановить тот же тариф может быть невозможно.

Нововведение вызвало волну критики. Ранее владельцы мобильных комплектов Starlink использовали бесплатную «паузу», чтобы не платить за месяцы простоя, например когда оборудование хранили в гараже или использовали только во время поездок. Теперь им придется платить минимум $60 в год даже за неактивный терминал. В соцсетях пользователи назвали решение SpaceX «скрытым повышением тарифов».

Для рынка Украины изменения могут оказаться критическими: в регионах с высоким спросом возобновление после отмены подписки может быть невозможным из-за перегрузки сети. Поэтому пользователи фактически оказываются перед выбором — либо платить за Standby Mode, либо рисковать потерей доступа к своему тарифу.

