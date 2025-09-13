0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Дебютировал новый электрокроссовер Mercedes GLC (фото, видео)

Технологии&Авто
53
Дебютировал новый электрокроссовер Mercedes GLC (фото, видео)
Дебютировал новый электрокроссовер Mercedes GLC (фото, видео), Фото: Mercedes-Benz
Электромобиль Mercedes-Benz GLC with EQ Technology (именно такое полное название модели) представили на автошоу IAA Mobility в Мюнхене.
Его подробности раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Хочу выгодно приобрести автогражданку

Новая модель не заменит бензиновый кроссовер Mercedes GLC, а будет выпускаться параллельно с ним.
Продажи электрокара стартуют в начале 2026 года, а его конкурентами будут Audi Q6 e-tron, новый BMW iX3, Porsche Macan и Tesla Model Y.
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz

Дизайн Mercedes GLC with EQ Technology

Новый Mercedes GLC EQ отличается элегантным обтекаемым дизайном с изогнутой крышей и выдвижными дверными ручками. У него низкий (0,26) аэродинамический коэффициент.
Самая оригинальная внешняя деталь — огромная хромированная фальшрадиаторная решетка с диодной подсветкой. Продолговатые фары и фонари украсили узором в виде трехлучевых звезд Mercedes-Benz.
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz

Размеры Mercedes GLC with EQ Technology:

  • длина — 4845 мм;
  • ширина — 1913 мм;
  • высота — 1644 мм;
  • колесная база — 2972 ​​мм.

Салон и комплектация Mercedes GLC EQ

Для интерьера электрокара доступны как натуральная кожа, так полностью «веганская» отделка.
Панорамная крыша имеет сменную тонировку и диодную подсветку в виде эмблем Mercedes-Benz.
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Главная особенность салона — большой (99 см длиной) экран на всю ширину передней панели.
Кроссовер получил мощную операционную систему MB. OS и искусственный интеллект. Мультимедиа можно дополнить программами типа Teams, а также подпиской на видео от Disney+.
Электромобиль Mercedes GLC просторнее бензинового тезки. Объем его багажника составляет 570−1740 л, также имеется 128-литровый отсек спереди.
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Для Mercedes GLC EQ предлагают навигацию с дополненной реальностью, камеры кругового обзора с функцией «прозрачного капота», инновационную систему полуавтономного движения и парковочный автопилот, который сам находит место для стоянки авто.

Новый Mercedes GLC EQ, характеристики

Электрокроссовер дебютировал в варианте Mercedes GLC400 4Matic с полноприводной 490-сильной установкой и 2-ступенчатой ​​КПП. Он может буксировать 2,4-тонный прицеп. Разгон до 100 км/ч занимает 4,3 с, а максимальная скорость ограничена на 210 км/ч.
Электромоторы отличаются низким энергопотреблением, поэтому с батареей на 94 кВт∙ч запас хода составляет 713 км. 800-вольтная архитектура делает возможным быструю зарядку мощностью 330 кВт: в таком режиме добавить 300 км запаса хода можно всего за 10 минут. Также есть функция двунаправленной зарядки — можно питать от авто электроприборы или целый дом.
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Электрокроссовер Mercedes GLC EQ получил управляемые задние колеса и пневмоподвеску от седана S-Class. Кроме того, для авто разработана высокоэффективная система тормозной рекуперации с режимом езды с одной педалью (авто замедляется, если отпустить газ).
По материалам:
Фокус
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems