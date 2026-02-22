Гонка вооружений в сфере ИИ провоцирует бум кредитных деривативов среди технологических гигантов 22.02.2026, 01:16 — Технологии&Авто

Искусственный интеллект, Фото: freepik

Инвесторы на рынке облигаций все больше озабочены тем, что крупнейшие мировые технологические компании будут продолжать накапливать долги для финансирования разработки сверхмощного искусственного интеллекта. Этот страх стимулирует стремительное возрождение рынка кредитных деривативов, где банки и фонды пытаются застраховаться от риска того, что Big Tech-корпорации станут менее способными обслуживать свои многомиллиардные обязательства.

Об этом сообщает Bloomberg.

Кредитные дефолтные свопы (CDS) на облигации таких компаний как Alphabet и Meta еще год назад почти не торговались из-за высокой надежности этих эмитентов, однако сейчас они стали одними из самых активных контрактов на внебиржевом рынке США.

Данные Depository Trust & Clearing Corp. свидетельствуют о том, что объем невыполненных контрактов на долг Alphabet уже составил около 895 миллионов долларов, а на долг Meta — 687 миллионов долларов.

Инвесторы опасаются, что по масштабам капитальных затрат «гиперскейлеры» превращаются в наиболее закредитованные структуры мира, что заставляет дилеров на Уолл-стрит котировать риски на суммы от 20 до 50 миллионов долларов для компаний, чьи облигации раньше считались безрисковыми.

Грегори Питерс, сопредседатель инвестиционного директора PGIM Fixed Income, отмечает, что масштаб инвестиций в ИИ настолько гигантский, что это заставляет рынок ставить вопрос о целесообразности открытого удержания таких долгов без страхования.

Поскольку расходы на развитие технологий по прогнозам превысят 3 триллиона долларов, банки-андеррайтеры, финансирующие строительство центров обработки данных, все чаще покупают CDS для хеджирования собственных балансов, пока кредитные риски не будут распределены между другими игроками.

Рекордные заимствования и тревожные сигналы

Несмотря на растущие опасения, у технологических гигантов нет проблем с привлечением средств: на прошлой неделе Alphabet успешно продала облигации на сумму 32 миллиарда долларов, включая 100-летние бумаги, на которые спрос в несколько раз превысил предложение.

Однако аналитики Morgan Stanley ожидают, что объем заимствований гиперскейлеров в этом году подскочит до 400 миллиардов долларов по сравнению со 165 миллиардами в 2025 году. Сама Alphabet планирует направить на развитие ИИ около 185 миллиардов долларов всего за один текущий год.

