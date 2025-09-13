Представлен новый бюджетник Renault Clio 2026 (фото)

0 800 307 555
ру
Технологии&Авто
27
Новый бюджетник Renault Clio 2026 модельного года рассекретили официально. Автомобиль удивил своим дизайном — он не похож ни на предшественника, ни на любую модель Renault.
Детали стали известны Motor1.
Дизайн изменили кардинально. Появились крупные элементы геометрических форм, узкая светотехника и смелые ломаные линии. Выглядит очень свежо.
Новый Renault Clio 6 поколения немного увеличился в размерах. Теперь длина кузова составляет 4116 мм при колесной базе 2591 мм. Это позволило сделать салон просторнее. Объем багажника Renault Clio — 391 л.
Конечно, надеяться, что до 2026 года у европейского автомобиля останутся исключительно бензиновые модификации, не приходится.
Новый Renault Clio 6 поколения в топовом исполнении будет предлагаться с гибридной силовой установкой мощностью 160 л.с.
Расход топлива Renault Clio E-Tech 2026 года заявлен на уровне 3,9 л/100 км. Базовый хэтчбек получил 1,2-литровый бензиновый двигатель на 115 сил.
Дизельные варианты больше не предлагаются. Но появился новый 120-сильный Renault Clio Eco-G на сжиженном углеводородном газе.
По материалам:
Обозреватель
Авто
Место для вашей рекламы
