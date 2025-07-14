Renault представила новый кроссовер Boreal — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Renault представила новый кроссовер Boreal

Технологии&Авто
23
Renault представила новый кроссовер Boreal
Renault представила новый кроссовер Boreal
Официально представлен совершенно новый Renault Boreal — полноразмерный кроссовер, созданный для рынков Латинской Америки, Турции, Ближнего Востока и Средиземноморья. Производство внедорожника будет налажено на заводе в Куритибе в Бразилии уже в этом году, а с 2026 — на заводе в Бурсе Турции. Бразильское предприятие будет поставлять автомобили для 17 стран Латинской Америки, а турецкое — для 54 других. В общей сложности Renault Boreal будет доступен более чем в 70 странах мира.
Новинка имеет самобытный дизайн, отличающий ее от всех других моделей французского автопроизводителя. Renault говорит, что дизайн Renault Boreal отображает четкое стилистическое видение статусного семейного автомобиля с узнаваемыми скульптурными линиями кузова.
Действительно, внедорожник получил новый язык дизайна Renault и совсем не похож на автомобиль, на котором он основан — Dacia Duster. Передняя часть выполнена в цвет кузова и плавно смешивается с угловатыми фарами с дополнительными светодиодными модулями снизу. Профиль имеет широкие крылья с защитными пластинами, скрывающими 19-дюймовые колесные диски с уникальным рисунком.
Renault представила новый кроссовер Boreal
Длина кроссовера составляет 4,56 м, ширина — 1,84 м, высота — 1,65 м, а колесная база — 2,7 метра. Концепция интерьера Boreal подобна Renault 5 E-Tech и Renault 4 E-Tech и имеет мультимедийную систему OpenR с 10-дюймовой цифровой приборной панелью и центральным экраном с такой же диагональю. Система имеет встроенные сервисы Google и поддерживает беспроводные обновления и приложение MyRenault, что позволяет владельцам дистанционно взаимодействовать с автомобилем.
Список оснащения также включает панель для беспроводной зарядки гаджетов, контурную подсветку, центральную охлаждающую консоль и двухзонный климат-контроль. В зависимости от региона сиденья будут обиты тканью синего цвета для Латинской Америки или темно-серого с контрастной строчкой для Турции. Объем багажника составляет 586 литров, но его можно увеличить до 1770 литров, сложив спинки сидений.
Renault представила новый кроссовер Boreal
Кроме того, Boreal получил аудиосистему Harman Kardon и увлекательный звуковой опыт, разработанный Жаном-Мишелем Жарром. Стандартный пакет систем помощи включает 24 передовые функции безопасности, в частности, предупреждение о выезде из полосы движения, удержание в полосе, системы экстренного торможения и т. д. Для еще большего комфорта водителя кроссовер имеет активные системы помощи при движении 2-го уровня.
В Латинской Америке новый Renault Boreal будет доступен только с двигателем 1.3 TCe с турбонаддувом на 156 л.с. и 270 Нм крутящего момента в паре с шестиступенчатой ​​коробкой передач с двойным сцеплением EDC. В то же время турецкая версия будет иметь мощность всего 138 л.с. и 240 Нм. Этот агрегат обеспечивает разгон до первой сотни за 9,3 секунды. Компания Renault отметила, что впоследствии линейка двигателей будет расширена.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems