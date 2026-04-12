0 800 307 555
Hyundai показала рамный концепт-внедорожник Boulder (фото)

Hyundai представила концептуальный внедорожник Boulder
Hyundai представила концептуальный внедорожник Boulder, Фото: Hyundai
Компания Hyundai представила концептуальный внедорожник Boulder, демонстрирующий первую в истории бренда рамную платформу.
Об этом пишет «Корреспондент».
Концепт выполнен в новом дизайнерском языке Art of Steel, который бренд показал на автосалоне в Нью-Йорке.
Автомобиль получил массивный, «кубический» силуэт с четкими линиями и выраженным внедорожным характером. По словам производителя, такая форма обеспечивает лучшие углы въезда, выезда и наклона, а также позволяет преодолевать глубокие водные преграды.
Hyundai показала рамный концепт-внедорожник Boulder (фото)
Фото: Hyundai
Hyundai Boulder Concept оснащен 37-дюймовыми внедорожными шинами, полноразмерной запаской на задней двери и необычным багажником с открывающейся в обе стороны двойной петлей. Также предусмотрено опускающееся заднее стекло с электроприводом.
Hyundai показала рамный концепт-внедорожник Boulder (фото)
Фото: Hyundai
Салон концепта исполнен в ретро-футуристическом стиле. Вместо традиционной приборной панели используется проекция информации на нижнюю часть лобового стекла, а центральная консоль получила несколько компактных дисплеев с физическими элементами управления — альтернатива большим сенсорным экранам.
Hyundai показала рамный концепт-внедорожник Boulder (фото)
Фото: Hyundai
Новая рамная платформа станет первой для Hyundai и ляжет в основу не только будущих внедорожников бренда, но и среднеразмерного пикапа.
Ожидается, что она будет поддерживать разные типы силовых установок — от классических ДВС до гибридов и полностью электрических версий.
Hyundai показала рамный концепт-внедорожник Boulder (фото)
Пока что о технических характеристиках не сообщают, но в компании подчеркивают, что проект находится на ранней стадии разработки.
По материалам:
Корреспондент.net
