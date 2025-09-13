В ФРГ запустили первый европейский суперкомпьютер: что он может
В Германии открыли суперкомпьютер JUPITER — первый в Европе, преодолевший экзафлопсный барьер мощности. Система, способная выполнять более одного квинтиллиона операций в секунду.
Об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии.
Подробности
Отмечается, что суперкомпьютер находится в исследовательском центре Юлиха и работает полностью на возобновляемой энергии.
У него есть передовые системы охлаждения и утилизации тепла и он возглавил мировой рейтинг энергоэффективности Green500.
Комплекс Jupiter занимает площадь более 2300 квадратных метров и состоит из примерно 50 модулей-контейнеров. Сейчас он четвертый по скорости суперкомпьютер в мире.
Машина способна запускать климатические и погодные модели с километровым разрешением, что позволит более точно прогнозировать экстремальные явления — от волн жары до наводнений.
Кроме того, JUPITER поддержит будущую европейскую фабрику искусственного интеллекта (JAIF), которая будет обучать большим языковым моделям для генеративного ИИ.
Инвестиции в JUPITER составили 500 миллионов евро — это общий проект ЕС и Германии в пределах EuroHPC.
Он стал частью более широкой стратегии создания сети гигафабрик искусственного интеллекта, которые будут обеспечивать промышленность и вычислительными мощностями для разработки новых моделей и технологий.
