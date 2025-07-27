Суперкомпьютер Nexus будет проводить вычисления быстрее, чем все 8 млрд человек вместе взятых — Finance.ua

Суперкомпьютер Nexus будет проводить вычисления быстрее, чем все 8 млрд человек вместе взятых Сегодня 02:19 — Технологии&Авто

Суперкомпьютер Nexus будет проводить вычисления быстрее, чем все 8 млрд человек вместе взятых

В США появится один из самых мощных в мире суперкомпьютеров Nexus, разработанный специально для поддержки исследований с использованием искусственного интеллекта.

Проект реализует Технологический институт Джорджии совместно с другими партнерами при поддержке Национального научного фонда, выделившего 20 миллионов долларов на его создание. Ввод в эксплуатацию ожидается весной 2026 года.

Что известно о суперкомпьютере

Nexus будет обеспечивать производительность более 400 квадриллионов операций в секунду — это больше, чем могут выполнить 8 миллиардов человек вместе.

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Его объем оперативной памяти будет составлять 330 терабайтов, а флеш-хранилище — 10 петабайтов, что эквивалентно 10 миллиардам пачек бумаги.

Если бы эти пачки сложить в одну колонну, она протянулась бы на 500 тысяч километров — до Луны и обратно на треть пути.

Система создана с акцентом на доступность: к ней смогут подключиться исследователи из всего США через конкурсную процедуру NSF.

Nexus будет иметь удобные интерфейсы, позволяющие работать с передовыми инструментами ИИ даже тем ученым, у которых нет глубоких технических знаний.

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Уникальность Nexus заключается в сочетании сверхмощных вычислительных возможностей с поддержкой постоянных научных сервисов. Это позволит значительно сократить время от гипотезы до открытия.

Суперкомпьютер пригодится в сфере разработки лекарств, чистой энергетики, моделирования климата и робототехники.

Инициаторы проекта подчеркивают, что Nexus будет способствовать «демократизации науки» — мощные ресурсы станут доступны не только крупным лабораториям, но и меньшим университетам.

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Он также будет работать в связке с суперкомпьютерными центрами в Иллинойсе, объединенными новой высокоскоростной сетью.

По словам исследователей, Nexus — не просто очередной технический прорыв, а настоящий двигатель научной революции.

НВ По материалам:

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