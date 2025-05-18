Huawei выпустит первый компьютер с собственной операционной системой — Finance.ua

Huawei выпустит первый компьютер с собственной операционной системой
Американские санкции ограничили доступ Huawei к продуктам Microsoft, поэтому китайская компания была вынуждена создавать свою альтернативу.
Об этом пишет South China Morning Post.
Позже в этом месяце компания Huawei Technologies выпустит свой первый персональный компьютер с использованием операционной системы HarmonyOS.
HarmonyOS уже работает на смартфонах и планшетах компании. По данным Huawei, ПК-версию HarmonyOS разрабатывали более 10 тысяч инженеров в течение пяти лет.
Приблизительно 300 сторонних программ уже разработано для работы как на ПК, так и на мобильных устройствах, таких как смартфоны, с HarmonyOS. Еще около 2000 находятся в разработке. Также разрабатывается около 150 программ эксклюзивно для ПК.
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Huawei начала заменять Android от Google по предварительной версии HarmonyOS на смартфонах и других мобильных устройствах в 2021 году, в ответ на американские санкции.
Теперь санкции США лишили китайскую компанию возможности продлить контракт с Microsoft на Windows, срок действия которого истек в конце марта.
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