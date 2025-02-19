Компания Huawei выпустила первый в мире складывающийся в три раза смартфон: его стоимость превышает €3000 — Finance.ua
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Компания Huawei выпустила первый в мире складывающийся в три раза смартфон: его стоимость превышает €3000

Технологии&Авто
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Компания Huawei выпустила первый в мире складывающийся в три раза смартфон: его стоимость превышает €3000
Компания Huawei выпустила первый в мире складывающийся в три раза смартфон: его стоимость превышает €3000, Фото: EuroNews
Китайский технологический гигант Huawei выпустил первый в мире складывающийся втрое смартфон Huawei Mate XT. Его цена превышает 3000 евро.
Об этом сообщает EuroNews.
Новый смартфон был представлен на мероприятии в Куала-Лумпуре во вторник, 18 февраля,
По словам представителей компании, это самый тонкий складной телефон толщиной 3,6 мм с 10,2-дюймовым экраном, похожим на экран Apple iPad.
Фото: EuroNews
Фото: EuroNews
«Пока Huawei, как инноватор, остается единственным в своем роде, — заявил Брайан Ма, вице-президент по исследованиям устройств в компании International Data Corporation (IDC), занимающейся анализом рынка. — Huawei достигла такой позиции, несмотря на то, что не имеет доступа к чипам, к сервисам Google. Все эти вещи, по сути, были».
Он добавил, что «возрождение, которое мы наблюдаем с их стороны в течение последнего года, стало определенной победой».
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Кроме Mate XT, на мероприятии были представлены новые продукты, такие как планшет MatePad Pro и Free Arc — первые наушники с открытым дизайном и крючками для ушей. Однако, несмотря на технологические достижения, аналитики, такие как Руби Лу из TrendForce, предостерегают, что будущее Huawei остается неопределенным из-за проблем со снабжением, доступностью чипов и ограничениями в экосистеме ПО.
По материалам:
Espreso.tv
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