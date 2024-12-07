Huawei представила новый электрический кроссовер (фото) — Finance.ua

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Huawei представила новый электрический кроссовер (фото)

Технологии&Авто
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Huawei представила новый электрический кроссовер (фото)
Huawei представила новый электрический кроссовер (фото), Фото: Huawei
В Китае презентовали новый Avatr 11. Электрокроссовер от автомобильного подразделения Huawei прошел обновление и получил новую «дальнобойную» версию.
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Электромобиль Huawei Avatr 11 производят с 2022 года, поэтому его дизайн с оригинальными тоненькими фарами еще не успел устареть, поэтому снаружи изменили только передний бампер.
Фото: Huawei
Фото: Huawei
Салон Avatr 11 вообще не претерпел изменений — на передней панели по-прежнему установлены три дисплея. Однако панорамная крыша и акустика Meridian теперь входят в базовую комплектацию.
Фото: Huawei
Фото: Huawei
Кроме того, теперь доступна четырехместная версия модели. Примечательно, что стартовая цена Avatr 11 при этом снижена до 279,9 тысяч юаней ($38,400).
Электрокроссовер Avatr 11 сохранил заднеприводную 318-сильную и 539-сильную полноприводную версии. Более мощный вариант стартует до сотни за 3,9 с. Оба варианта теперь предлагают только с большой батареей на 116 кВт∙ч, а запас хода составляет 760−815 км.

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Новичком в линейке стал Avatr 11 с 1,5-литровым бензиновым генератором. Он оснащен 310-сильным электромотором и небольшой батареей емкостью 39 кВт∙ч.
В электрическом режиме кроссовер способен преодолеть 225 км, а общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1065 км.
По материалам:
Фокус
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