0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Motorola выпустила самый дешевый в мире смартфон с батареей 7000 мАч (фото)

Технологии&Авто
27
Motorola выпустила самый дешевый в мире смартфон с батареей 7000 мАч (фото)
Motorola выпустила самый дешевый в мире смартфон с батареей 7000 мАч (фото)
Компания Motorola выпустила новый бюджетный «монстр автономности» G06 Power. Смартфон интересен сочетанием продвинутой начинки и адекватного ценника.
Об этом пишет Android Poliece.
Главной особенностью новинки стал по-настоящему массивный аккумулятор 7000 мАч.
Motorola заявляет, что его хватит на два с половиной дня работы. Более того, батарея должна сохранять 80% своего первоначального объема после 1000 циклов зарядки.

Характеристики Moto G06 Power

  • Дисплей: 6,88″, IPS, 1640×720 пикселей, 120 Гц, яркость до 600 нит
  • Процессор: MediaTek Helio G81 Extreme, Mali-G52 MC2
  • Память: 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной, которую можно расширить с помощью карт microSD до 1 ТБ.
  • Камеры: основная камера 50 Мп с диафрагмой f/1.8, светодиодная вспышка, 8-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой f/2.0
  • ОС: Android 15.
Также телефон имеет класс защиты IP64 от пыли и брызг, оснащенный сканером отпечатков на боковой панели, модулем NFC, Bluetooth 6, двухдиапазонным Wi-Fi и стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos.
Motorola выпустила самый дешевый в мире смартфон с батареей 7000 мАч (фото)
Варианты расцветки смартфонов выполнены в сотрудничестве с PANTONE. В Европе Moto G06 Power оценили в 130 евро (~6200 грн), что делает его самым доступным смартфоном с таким АКБ.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems