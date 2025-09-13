Motorola выпустила самый дешевый в мире смартфон с батареей 7000 мАч (фото) 13.09.2025, 01:14 — Технологии&Авто

Компания Motorola выпустила новый бюджетный «монстр автономности» G06 Power. Смартфон интересен сочетанием продвинутой начинки и адекватного ценника.

Об этом пишет Android Poliece.

Главной особенностью новинки стал по-настоящему массивный аккумулятор 7000 мАч.

Motorola заявляет, что его хватит на два с половиной дня работы. Более того, батарея должна сохранять 80% своего первоначального объема после 1000 циклов зарядки.

Характеристики Moto G06 Power

Дисплей: 6,88″, IPS, 1640×720 пикселей, 120 Гц, яркость до 600 нит

Процессор: MediaTek Helio G81 Extreme, Mali-G52 MC2

MediaTek Helio G81 Extreme, Mali-G52 MC2 Память: 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной, которую можно расширить с помощью карт microSD до 1 ТБ.

8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной, которую можно расширить с помощью карт microSD до 1 ТБ. Камеры: основная камера 50 Мп с диафрагмой f/1.8, светодиодная вспышка, 8-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой f/2.0

основная камера 50 Мп с диафрагмой f/1.8, светодиодная вспышка, 8-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой f/2.0 ОС: Android 15.

Также телефон имеет класс защиты IP64 от пыли и брызг, оснащенный сканером отпечатков на боковой панели, модулем NFC, Bluetooth 6, двухдиапазонным Wi-Fi и стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos.

Варианты расцветки смартфонов выполнены в сотрудничестве с PANTONE. В Европе Moto G06 Power оценили в 130 евро (~6200 грн), что делает его самым доступным смартфоном с таким АКБ.

УНІАН По материалам:

