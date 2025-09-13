0 800 307 555
BMW представила электрокроссовер iX3 (фото)

BMW представила электрокроссовер iX3 (фото)
BMW представила электрокроссовер iX3 (фото)
BMW представила новый электромобиль iX3, который стал «большим скачком» вперед по сравнению с нынешними моделями компании. Эта версия предлагает немалый запас хода, ультрабыструю зарядку и целый ряд передовых технологий.
Об этом сообщает electrek.
BMW обещала, что iX3 станет «новым эталоном для индустрии», и не преувеличила. Стильный электрический кроссовер дебютировал на Мюнхенском автосалоне в качестве первой модели серии Neue Klasse.
После презентации генеральный директор BMW Оливер Ципсе назвал это событие «моментом, который бывает раз в жизни» и началом новой эры для бренда.
BMW представила электрокроссовер iX3 (фото)
iX3 — это первый автомобиль совершенно нового поколения BMW, созданный с нуля.
По словам Ципсе, компания «пропустила целое поколение» в дизайне, сделав модель одновременно «еще больше BMW, чем когда-либо».

Характеристики BMW iX3

Габариты BMW iX3 составляет 4782 мм в длину, 1895 мм в ширину и 1635 мм в высоту. Это делает его близким по размерам к Porsche Macan Electric.
Чтобы добиться максимальной дальности хода на одном заряде, автомобиль получил чистый, аэродинамический дизайн с минимумом линий.
Одним из главных изменений стал новый передок с вертикально ориентированной решеткой радиатора, подчеркивающей более прямые пропорции кузова.
BMW представила электрокроссовер iX3 (фото)
Это первый электромобиль BMW на новой платформе Gen6, обеспечивающей существенное улучшение в запасе хода, эффективности, зарядке и функциональности. К тому же, iX3 стал первым электрокаром компании с возможностью двусторонней зарядки.
По циклу WLTP запас хода составляет до 800 км. По американскому стандарту EPA ожидается около 400 миль (643 км).
Благодаря 800-вольтовой архитектуре iX3 поддерживает мощность зарядки до 400 кВт. По данным BMW, через 10 минут батарея может получить энергию, которой хватит более чем на 370 км.
BMW представила электрокроссовер iX3 (фото)

Обновленный салон и «супермозги»

Интерьер тоже изменен радикально: минималистичный стиль сочетается с новыми технологиями.
В центре расположен огромный 17,9-дюймовый мультимедийный дисплей, работающий на новой ОС BMW Operating System X.
Новая мультимедийная система работает на базе четырех мощных компьютеров, которые способны обрабатывать данные в 20 раз быстрее нынешних решений.
BMW представила электрокроссовер iX3 (фото)
Модель стала первой в линейке с новым интерфейсом Panoramic iDrive, который, по словам компании, создает «совершенно новый опыт вождения» и станет стандартом для будущих моделей BMW.
BMW представила электрокроссовер iX3 (фото)

Цена

Производство электромобиля BMW iX3 стартует уже в этом году на новом заводе BMW в Дебрецене (Венгрия). Первые поставки в Европу намечены на начало 2026 года, а в США модель появится летом. Для Китая будет выпущена специальная версия на заводе в Шэньяне.
  • Поначалу компания представит версию BMW iX3 50 xDrive. В Германии его уже можно заказать по цене от €68900.
  • В США летом 2026 года новый iX3 будет продаваться от $60000 с запасом хода около 400 миль (643 км).
  • В начале 2027 г. появятся варианты iX3 40 sDrive и iX3 40 xDrive. BMW заявила, что цены будут начинаться с менее чем $55000, а запас хода будет превышать 300 миль (свыше 480 км).
BMW подтвердила, что со следующего года все модели будут новыми.
К 2027 году компания планирует выпустить 40 новых или обновленных автомобилей, и iX3 станет первым в этом обновлении линейки.
По материалам:
ITC.ua
Авто
