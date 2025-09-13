BMW представила электрокроссовер iX3 (фото) Сегодня 04:15 — Технологии&Авто

BMW представила электрокроссовер iX3 (фото)

BMW представила новый электромобиль iX3, который стал «большим скачком» вперед по сравнению с нынешними моделями компании. Эта версия предлагает немалый запас хода, ультрабыструю зарядку и целый ряд передовых технологий.

Об этом сообщает electrek.

BMW обещала, что iX3 станет «новым эталоном для индустрии», и не преувеличила. Стильный электрический кроссовер дебютировал на Мюнхенском автосалоне в качестве первой модели серии Neue Klasse.

После презентации генеральный директор BMW Оливер Ципсе назвал это событие «моментом, который бывает раз в жизни» и началом новой эры для бренда.

iX3 — это первый автомобиль совершенно нового поколения BMW, созданный с нуля.

По словам Ципсе, компания «пропустила целое поколение» в дизайне, сделав модель одновременно «еще больше BMW, чем когда-либо».

Характеристики BMW iX3

Габариты BMW iX3 составляет 4782 мм в длину, 1895 мм в ширину и 1635 мм в высоту. Это делает его близким по размерам к Porsche Macan Electric.

Чтобы добиться максимальной дальности хода на одном заряде, автомобиль получил чистый, аэродинамический дизайн с минимумом линий.

Одним из главных изменений стал новый передок с вертикально ориентированной решеткой радиатора, подчеркивающей более прямые пропорции кузова.

Это первый электромобиль BMW на новой платформе Gen6, обеспечивающей существенное улучшение в запасе хода, эффективности, зарядке и функциональности. К тому же, iX3 стал первым электрокаром компании с возможностью двусторонней зарядки.

По циклу WLTP запас хода составляет до 800 км. По американскому стандарту EPA ожидается около 400 миль (643 км).

Благодаря 800-вольтовой архитектуре iX3 поддерживает мощность зарядки до 400 кВт. По данным BMW, через 10 минут батарея может получить энергию, которой хватит более чем на 370 км.

Обновленный салон и «супермозги»

Интерьер тоже изменен радикально: минималистичный стиль сочетается с новыми технологиями.

В центре расположен огромный 17,9-дюймовый мультимедийный дисплей, работающий на новой ОС BMW Operating System X.

Новая мультимедийная система работает на базе четырех мощных компьютеров, которые способны обрабатывать данные в 20 раз быстрее нынешних решений.

Модель стала первой в линейке с новым интерфейсом Panoramic iDrive, который, по словам компании, создает «совершенно новый опыт вождения» и станет стандартом для будущих моделей BMW.

Цена

Производство электромобиля BMW iX3 стартует уже в этом году на новом заводе BMW в Дебрецене (Венгрия). Первые поставки в Европу намечены на начало 2026 года, а в США модель появится летом. Для Китая будет выпущена специальная версия на заводе в Шэньяне.

Поначалу компания представит версию BMW iX3 50 xDrive. В Германии его уже можно заказать по цене от €68900.

В США летом 2026 года новый iX3 будет продаваться от $60000 с запасом хода около 400 миль (643 км).

В начале 2027 г. появятся варианты iX3 40 sDrive и iX3 40 xDrive. BMW заявила, что цены будут начинаться с менее чем $55000, а запас хода будет превышать 300 миль (свыше 480 км).

BMW подтвердила, что со следующего года все модели будут новыми.

К 2027 году компания планирует выпустить 40 новых или обновленных автомобилей, и iX3 станет первым в этом обновлении линейки.

