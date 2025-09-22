0 800 307 555
Amazon показала ИИ-агента для продавцов: что он умеет

Amazon показала ИИ-агента для продавцов: что он умеет
Amazon показала ИИ-агента для продавцов: что он умеет
Amazon обновила инструмент искусственного интеллекта под названием Seller Assistant, который теперь поможет продавцам автоматически выполнять скучные задачи и экономить время на развитие бизнеса.
Об этом пишет CNBC.
Раньше этот ИИ-ассистент только отвечал на вопросы, а теперь может действовать от имени продавца: заказывать товары, составлять бизнес-планы или даже исправлять проблемы с аккаунтом.
ИИ помогает создавать описания товаров, рекламные тексты и картинки, подсказывает с ценами и может снизить риск блокировки аккаунта на маркетплейсах. По данным Amazon, уже более 1,3 млн продавцов пользовались им.
Amazon не будет брать дополнительную плату за пользование Seller Assistant, он будет входить в стоимость подписок. Компания обещает расширять функции своего ИИ на основе отзывов пользователей.
Speka
