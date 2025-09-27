Стало известно, сколько украинцев пользуются искусственным интеллектом
Искусственным интеллектом (ИИ) пользуются 58% украинцев, из них 25% делают это регулярно. Также респонденты ответили, что чаще всего от использования ИИ останавливает опасения относительно безопасности и бесполезные результаты.
Об этом свидетельствует анонимный онлайн-опрос Rakuten Viber, в котором приняли участие более 6 тыс. респондентов.
На вопрос «Используете ли вы какие-то ИИ-инструменты, такие как ChatGPT, Google Gemini, Midjourney или другие?» распределились следующим образом:
- Да, но не часто — 33%;
- Да, регулярно — 25%;
- Я никогда не пользовался ИИ-инструментами — 21%;
- Я не знаю, что это такое — 12%;
- Я пробовал (а) ИИ-инструменты, но не пользуюсь ими — 9%.
Самые популярные ИИ-инструменты
Самые популярные инструменты искусственного интеллекта среди украинцев — ChatGPT (85% опрошенных слышали о нем) и Gemini (64%).
На вопрос «О каких из перечисленных ИИ-инструментов вы слышали?» ответы распределились следующим образом:
- ChatGPT — 85%;
- Google Gemini — 64%;
- Microsoft Copilot — 20%;
- Midjourney — 11%;
- Claude — 8%;
- Другое — 8%;
- DALL-E — 7%;
- Perplexity AI — 5%;
- Ни один — 3%.
Для чего украинцы пользуются ИИ
Опрошенные, пользующиеся ИИ, чаще всего прибегают к нему для поиска информации (81%), работы (37%) и обучения (35%).
Также украинцы пользуются ИИ для обучения — 35%; для идей и вдохновения — 31%; для медицинских советов — 27%; для развлечений — 24%; для понимания объекта по фото — 22%; для написания электронных писем и длинных сообщений — 18%; другое — 5%.
Что останавливает от работы с ИИ-инструментами
Также в опросе выяснили, что останавливает украинцев перед использованием ИИ.
Респонденты, которые испробовали ИИ-инструменты, но не пользуются ими, ответили следующим образом:
- Я озабочен конфиденциальностью или безопасностью данных — 31%;
- Полученные результаты были не очень полезны — 30%;
- Я не доверяю информации, которую они предоставляют — 29%;
- Я не знаю, как это работает — 16%;
- Было сложно пользоваться — 11%;
- Они не ответили на мои вопросы — 11%;
- Другое — 13%.
Респонденты, никогда не пользовавшиеся ИИ-инструментами, объясняют свое решение так:
- Мне и так хорошо — 43%;
- У меня не было возможности — 25%;
- Я не уверен (а), для чего бы я их использовал (а) — 23%;
- Я не знаю, как это работает — 17%;
- Я не хочу платить — 16%;
- Я не знаю, какие инструменты доступны или где их найти — 14%;
- Я не знаю, как зарегистрироваться — 5%;
- Другое — 4%.
