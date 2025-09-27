Стало известно, сколько украинцев пользуются искусственным интеллектом Сегодня 03:02 — Технологии&Авто

Стало известно, сколько украинцев пользуются искусственным интеллектом

Искусственным интеллектом (ИИ) пользуются 58% украинцев, из них 25% делают это регулярно. Также респонденты ответили, что чаще всего от использования ИИ останавливает опасения относительно безопасности и бесполезные результаты.

Об этом свидетельствует анонимный онлайн-опрос Rakuten Viber, в котором приняли участие более 6 тыс. респондентов.

На вопрос «Используете ли вы какие-то ИИ-инструменты, такие как ChatGPT, Google Gemini, Midjourney или другие?» распределились следующим образом:

Да, но не часто — 33%;

Да, регулярно — 25%;

Я никогда не пользовался ИИ-инструментами — 21%;

Я не знаю, что это такое — 12%;

Я пробовал (а) ИИ-инструменты, но не пользуюсь ими — 9%.

Самые популярные ИИ-инструменты

Самые популярные инструменты искусственного интеллекта среди украинцев — ChatGPT (85% опрошенных слышали о нем) и Gemini (64%).

На вопрос «О каких из перечисленных ИИ-инструментов вы слышали?» ответы распределились следующим образом:

ChatGPT — 85%;

Google Gemini — 64%;

Microsoft Copilot — 20%;

Midjourney — 11%;

Claude — 8%;

Другое — 8%;

DALL-E — 7%;

Perplexity AI — 5%;

Ни один — 3%.

Для чего украинцы пользуются ИИ

Опрошенные, пользующиеся ИИ, чаще всего прибегают к нему для поиска информации (81%), работы (37%) и обучения (35%).

Также украинцы пользуются ИИ для обучения — 35%; для идей и вдохновения — 31%; для медицинских советов — 27%; для развлечений — 24%; для понимания объекта по фото — 22%; для написания электронных писем и длинных сообщений — 18%; другое — 5%.

Что останавливает от работы с ИИ-инструментами

Также в опросе выяснили, что останавливает украинцев перед использованием ИИ.

Респонденты, которые испробовали ИИ-инструменты, но не пользуются ими, ответили следующим образом:

Я озабочен конфиденциальностью или безопасностью данных — 31%;

Полученные результаты были не очень полезны — 30%;

Я не доверяю информации, которую они предоставляют — 29%;

Я не знаю, как это работает — 16%;

Было сложно пользоваться — 11%;

Они не ответили на мои вопросы — 11%;

Другое — 13%.

Респонденты, никогда не пользовавшиеся ИИ-инструментами, объясняют свое решение так:

Мне и так хорошо — 43%;

У меня не было возможности — 25%;

Я не уверен (а), для чего бы я их использовал (а) — 23%;

Я не знаю, как это работает — 17%;

Я не хочу платить — 16%;

Я не знаю, какие инструменты доступны или где их найти — 14%;

Я не знаю, как зарегистрироваться — 5%;

Другое — 4%.

