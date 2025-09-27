0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Mazda презентовала кроссовер CX-30 2026 модельного года (фото)

Технологии&Авто
7
Mazda презентовала кроссовер CX-30 2026 модельного года (фото)
Mazda презентовала кроссовер CX-30 2026 модельного года (фото)
Кроссовер Mazda CX-30 получил две новые версии с черными внешними акцентами и кожаный белый салон. Стоимость модели в США начинается от 25 975 долларов, что на 800 долларов больше, чем стоил предшественник.
Об этом пишет Carscoops.
Базовый вариант CX-30 2.5 S получил обновленные амортизаторы для лучшего комфорта во время поездки и новый дифференциал.
Mazda презентовала кроссовер CX-30 2026 модельного года (фото)
Более высокая комплектация CX-30 2.5 S Select Sport за 27 660 долларов теперь оснащена передними сиденьями с подогревом и электрорегулировками со стороны водителя.
Mazda презентовала кроссовер CX-30 2026 модельного года (фото)
Кроссовер также получил беспроводные Android Auto и Apple CarPlay, а также боковые зеркала с функцией наклона во время заднего хода.
Кроме того, топовые версии модели теперь имеют более 10,25-дюймовый мультимедийный дисплей и беспроводное зарядное устройство для смартфона.
Mazda презентовала кроссовер CX-30 2026 модельного года (фото)
Новая комплектация CX-30 2.5 S Aire Edition, цена которой начинается от 29 850 долларов, имеет более широкий перечень оснащения, включающий черные элементы кузова, включая рейлинги, 18-дюймовые колесные диски и корпуса зеркал.
Mazda презентовала кроссовер CX-30 2026 модельного года (фото)
Интерьер, наоборот, отличается серыми кожаными вставками и контрастной строчкой.
Mazda презентовала кроссовер CX-30 2026 модельного года (фото)
Все версии Mazda CX-30 используют знакомый атмосферный 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель Skyactiv-G, выдающий 189 л.с. и 252 Нм крутящего момента и соединенный с шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач и стандартной системой полного привода.
Покупатели могут выбрать версию этого же двигателя с турбонаддувом мощностью 253 л.с. и 433 Нм крутящего момента.
По материалам:
Телеканал 24
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems