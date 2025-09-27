Mazda презентовала кроссовер CX-30 2026 модельного года (фото) Сегодня 04:10 — Технологии&Авто

Mazda презентовала кроссовер CX-30 2026 модельного года (фото)

Кроссовер Mazda CX-30 получил две новые версии с черными внешними акцентами и кожаный белый салон. Стоимость модели в США начинается от 25 975 долларов, что на 800 долларов больше, чем стоил предшественник.

Об этом пишет Carscoops.

Базовый вариант CX-30 2.5 S получил обновленные амортизаторы для лучшего комфорта во время поездки и новый дифференциал.

Более высокая комплектация CX-30 2.5 S Select Sport за 27 660 долларов теперь оснащена передними сиденьями с подогревом и электрорегулировками со стороны водителя.

Кроссовер также получил беспроводные Android Auto и Apple CarPlay, а также боковые зеркала с функцией наклона во время заднего хода.

Кроме того, топовые версии модели теперь имеют более 10,25-дюймовый мультимедийный дисплей и беспроводное зарядное устройство для смартфона.

Новая комплектация CX-30 2.5 S Aire Edition, цена которой начинается от 29 850 долларов, имеет более широкий перечень оснащения, включающий черные элементы кузова, включая рейлинги, 18-дюймовые колесные диски и корпуса зеркал.

Интерьер, наоборот, отличается серыми кожаными вставками и контрастной строчкой.

Все версии Mazda CX-30 используют знакомый атмосферный 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель Skyactiv-G, выдающий 189 л.с. и 252 Нм крутящего момента и соединенный с шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач и стандартной системой полного привода.

Покупатели могут выбрать версию этого же двигателя с турбонаддувом мощностью 253 л.с. и 433 Нм крутящего момента.

