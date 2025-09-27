Mazda презентовала кроссовер CX-30 2026 модельного года (фото)
Кроссовер Mazda CX-30 получил две новые версии с черными внешними акцентами и кожаный белый салон. Стоимость модели в США начинается от 25 975 долларов, что на 800 долларов больше, чем стоил предшественник.
Об этом пишет Carscoops.
Базовый вариант CX-30 2.5 S получил обновленные амортизаторы для лучшего комфорта во время поездки и новый дифференциал.
Более высокая комплектация CX-30 2.5 S Select Sport за 27 660 долларов теперь оснащена передними сиденьями с подогревом и электрорегулировками со стороны водителя.
Кроссовер также получил беспроводные Android Auto и Apple CarPlay, а также боковые зеркала с функцией наклона во время заднего хода.
Кроме того, топовые версии модели теперь имеют более 10,25-дюймовый мультимедийный дисплей и беспроводное зарядное устройство для смартфона.
Новая комплектация CX-30 2.5 S Aire Edition, цена которой начинается от 29 850 долларов, имеет более широкий перечень оснащения, включающий черные элементы кузова, включая рейлинги, 18-дюймовые колесные диски и корпуса зеркал.
Интерьер, наоборот, отличается серыми кожаными вставками и контрастной строчкой.
Все версии Mazda CX-30 используют знакомый атмосферный 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель Skyactiv-G, выдающий 189 л.с. и 252 Нм крутящего момента и соединенный с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и стандартной системой полного привода.
Покупатели могут выбрать версию этого же двигателя с турбонаддувом мощностью 253 л.с. и 433 Нм крутящего момента.
Поделиться новостью
Также по теме
Mazda презентовала кроссовер CX-30 2026 модельного года (фото)
Стало известно, сколько украинцев пользуются искусственным интеллектом
Honda создала стильный кроссовер по цене Renault Duster (фото)
Самый быстрый серийный автомобиль в мире: BYD представила электрический гиперкар Yangwang U9 Xtreme (фото)
Toyota представила бюджетного электрического конкурента RAV4 (фото)
Средний возраст автопарка в Украине