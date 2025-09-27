VaultGemma: Google представила самую большую открытую языковую модель с дифференцированной конфиденциальностью Сегодня 05:16 — Технологии&Авто

VaultGemma: Google представила самую большую открытую языковую модель с дифференцированной конфиденциальностью

Google Research совместно с DeepMind представили VaultGemma — новую языковую модель с 1 миллиардом параметров, полностью обученную с использованием технологии дифференцированной приватности (DP).

Об этом говорится в блоге Google Research.

Читайте также Приложение Google Home получит редизайн и интеграцию с Gemini

Это самая большая на сегодняшний день открытая модель такого типа. Она уже доступна на платформах Hugging Face и Kaggle.

В чем особенность этой модели

Дифференцированная приватность добавляет к данным специально сгенерированный «шум», что делает невозможным запоминание конфиденциальной информации.

Такой подход, говорят в компании, повышает безопасность, но затрудняет тренировку моделей, увеличивает затраты ресурсов и требует больших объемов данных.

Читайте также Google DeepMind заявляет об «историческом» прорыве ИИ в решении задач

Чтобы преодолеть эти ограничения, Google разработал новые «законы масштабирования» — правила, описывающие, как балансировать между качеством обучения, объемами данных, ресурсами и уровнем конфиденциальности.

Что показало тестирование модели

Используя эти результаты, исследователи создали оптимальные условия для тренировки VaultGemma.

Модель показала производительность, соразмерную языковым системам пятилетней давности, в частности GPT-2, но при этом гарантирует защиту данных.

Читайте также Google инвестирует £5 миллиардов в искусственный интеллект в Британии

Тесты подтвердили, что VaultGemma не воспроизводит обучающие примеры, а значит — не запоминает приватную информацию.

Иными словами: даже в случае запросов, близких к обучающим примерам, модель не может выдать приватные данные пользователей.

В Google подчеркивают, что VaultGemma является важным шагом в создании безопасного и ответственного искусственного интеллекта.

Хотя разрыв между приватными и обычными моделями еще существует, в компании уверены, что благодаря дальнейшим исследованиям его можно постепенно сократить.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.