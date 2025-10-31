Ford отзывает более 220 тысяч автомобилей: причины Сегодня 22:48 — Технологии&Авто

Автопроизводитель Ford отзывает 227 006 автомобилей в Соединенных Штатах. Среди причин — пузырьки воздуха на лобовом стекле и неплотно прикрепленные каркасы сидений.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Национальной администрации по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Отзыв касается 163 256 внедорожников Bronco из-за возможного ослабления болтов передних сидений, а также 56 841 автомобилей Lincoln и Explorer из-за наличия пузырьков воздуха на лобовом стекле, пояснили в NHTSA.

Кроме этого, отзыв распространяется на 6 909 фургонов Econoline из-за неисправности систем оттаивания и устранения запотевания стекла.

Дилеры бесплатно заменят дефектные детали, ставшие причиной отзыва, заверили в NHTSA.

Укрінформ По материалам:

