Ford отзывает более 220 тысяч автомобилей: причины
Автопроизводитель Ford отзывает 227 006 автомобилей в Соединенных Штатах. Среди причин — пузырьки воздуха на лобовом стекле и неплотно прикрепленные каркасы сидений.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Национальной администрации по безопасности дорожного движения США (NHTSA).
Отзыв касается 163 256 внедорожников Bronco из-за возможного ослабления болтов передних сидений, а также 56 841 автомобилей Lincoln и Explorer из-за наличия пузырьков воздуха на лобовом стекле, пояснили в NHTSA.
Кроме этого, отзыв распространяется на 6 909 фургонов Econoline из-за неисправности систем оттаивания и устранения запотевания стекла.
Дилеры бесплатно заменят дефектные детали, ставшие причиной отзыва, заверили в NHTSA.
