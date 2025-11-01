Когда выгоднее всего включать сушилку для одежды, чтобы платить меньше 01.11.2025, 00:08 — Энергетика

Когда выгоднее всего включать сушилку для одежды, чтобы платить меньше

Стирка и запуск сушилки несколько раз в неделю может приводить к росту расходов на коммунальные услуги. Оптимальное время для этого в значительной степени зависит от тарификации электроэнергии, применяемой вашим энергопоставщиком.

Об этом пишет realsimple.

Когда выгоднее всего пользоваться сушилкой

Использование сушилки поздней ночью или ранним утром — примерно после 21:00 или 22:00 — будет дешевле, поскольку спрос на электроэнергию ниже, а тарифы обычно ниже.

В случае если потребитель пользуется фиксированной тарификацией и платит единую ставку независимо от времени суток, следует обратить внимание и на другие нюансы, связанные с потреблением электроэнергии.

Самый большой индивидуальный шаг к экономии энергии — это не использовать несколько высокоэнергетических приборов одновременно.

«Ваша сушилка потребляет много энергии, и ее работа, когда другие большие приборы, такие как духовка, посудомоечная машина или кондиционер, работающие на полную мощность, может вызвать скачки напряжения, которые создают дополнительную нагрузку на вашу домашнюю электросистему», — объясняет Ник Барбер, соучредитель компании Utilities.

Несмотря на то, что использование бытовых приборов в непиковое время является очевидным способом экономии, существует еще один действенный подход к снижению потребления электроэнергии сушилкой.

Специалисты рекомендуют запускать сушилку именно тогда, когда температура в жилом помещении остается стабильной — обычно это ночное или утреннее время.

Жара или холод усиливают работу системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а работа сушилки увеличивает эту нагрузку.

Для владельцев домов с солнечными панелями оптимальным временем для запуска сушилки является полдень, когда солнце находится в зените и производит максимальное количество электроэнергии.

Это позволяет максимально эффективно использовать свою возобновляемую энергию, снижая зависимость от сети и затраты на электроэнергию.

Как повысить энергоэффективность стирки и сушки одежды

Перед каждой загрузкой следует тщательно очищать фильтр для ворса.

Глен Льюис, президент сервиса ремонта бытовой техники Mr. Appliance, советует ежегодно проверять стиральную и сушильную машину для обеспечения оптимальной работы. Для улучшения циркуляции воздуха в сушилке можно использовать специальные шарики.

Важно убедиться, что стиральная машина выполняет качественный последний отжим, чтобы максимально удалить влагу из вещей перед сушкой.

Избегайте перегрузки сушильных машин, так как это значительно увеличивает время сушки.

Когда это возможно, сушка одежды на вешалке или веревке остается наилучшим методом для сокращения потребления электроэнергии.

Мета По материалам:

