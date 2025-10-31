Установлен показатель экономии энергии в зданиях органов госвласти
Кабинет Министров Украины установил целевой показатель экономии энергии в зданиях органов государственной власти.
Согласно распоряжению № 1181 от 29 октября, согласно закону «Об энергетической эффективности зданий» правительство установило: целевой показатель экономии энергии в зданиях органов государственной власти в размере 133,8 тыс. кВтч; целевой показатель экономии энергии в зданиях органов государственной власти, выраженный в показателях первичной энергии, в размере 253,3 тыс. кВт·ч.
Как сообщалось, вице-президент по стратегическим партнерствам Фонда Восточная Европа Вера Недзведская заявила, что энергоэффективность государственных зданий является обязательством Украины для вступления в ЕС.
