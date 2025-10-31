0 800 307 555
В Украине дефицит систем накопления энергии: названы показатели

Энергетика
21
Потребность энергосистемы Украины в системах накопления энергии составляет около 1,3 ГВт.
«Общая потребность в системах накопления энергии — примерно 1,3 ГВт… Те системы накопления, которые введены в работу, уже улучшили качество регулирования частоты и мощности в энергосистеме», — заявил председатель правления НЭК Укрэнерго Виталий Зайченко.
По его словам, не только компании ДТЭК и Kness ввели в работу системы накопления, но и другие участники рынка.
По состоянию на конец сентября победители специальных аукционов НЭК Укрэнерго на вспомогательные услуги ввели в работу 286 МВт новых объектов энергетики. Из них 169 МВт — это мощность новых объектов генерации и установок хранения энергии, которые готовы предоставлять услугу по обеспечению автоматического резерва восстановления частоты.
Как сообщалось, в сентябре в Украине был запущен уникальный комплекс для хранения энергии, построенный энергохолдингом ДТЭК в партнерстве с американской компанией Fluence Energy BV. Он способен хранить 400 МВт*ч. электричества, чего хватит для обеспечения нужд 600 тыс. домов в течение двух часов.
Также Виталий Зайченко ранее заявил, что Укрэнерго накопило на складах тройной запас оборудования на случай аварий, но и этого может оказаться мало при продолжении системных атак россии на энергосистему.
Кроме того, народный депутат от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко заявлял, что в Киеве существует большая проблема, связанная с тепловыми сетями. Он рассказал, что в столице потери тепла составляют 27%.
